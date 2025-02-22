Кодзима признался, что монтировал новый трейлер Death Stranding 2 прямо в своей голове

Хидео Кодзима сообщил в соцсетях, что заканчивает монтаж нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach. Попутно геймдизайнер рассказал, как вообще подходит к созданию таких роликов.
Оказывается, в этот раз Кодзима решил работать совсем по-другому. Если для февральского трейлера он сначала отбирал ключевые катсцены, то теперь за основу взял музыку. А ещё Хидео заявил, что из-за вечной занятости ему пришлось монтировать трейлер прямо в голове. Большую часть композиции он продумывал не за компьютером, а мысленно во время перелётов и поездок на работу, и только потом переносил идеи в программу.
А вот когда именно мы увидим новый трейлер, Кодзима не сказал. Но раз монтаж почти готов, наверное, ждать осталось недолго.
Я пошел дальше,я прошел первую часть не запустив его не разу.В своей голове .И знаете,она о.уенна по сравнению с тем ,как его описывают игроки которые прошли его .
Это фантазия называется Кодзима, это не только у тебя в голове может происходить)) Дед совсем ошизел со своей визуальной новеллой.
Кодзима монтирует трейлер
я бы не советовал свои фотки здесь кидать
Я думаю многие из нас в голове представляли шедевры разного формата от игр до музыки. Но ресурсов что либо воплотить в реальность нет. Этому элементарно надо учиться годами.
Смонтировал ролик у себя в голове, потом через usb провод подключился и выгрузил на хард? Вот что значит настоящий гений!
Биоразум, человек 2.0))
И чего этого кодзиму так вылизывают,создателей других топовых игр даже в лицо не знают,а этого превозносят как божество игроделания
Какой же у тебя бардак в голове.
Гений!
Браво! Гениально! Маэстро!