Кодзима признался, что монтировал новый трейлер Death Stranding 2 прямо в своей голове

Хидео Кодзима сообщил в соцсетях, что заканчивает монтаж нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach. Попутно геймдизайнер рассказал, как вообще подходит к созданию таких роликов.

Оказывается, в этот раз Кодзима решил работать совсем по-другому. Если для февральского трейлера он сначала отбирал ключевые катсцены, то теперь за основу взял музыку. А ещё Хидео заявил, что из-за вечной занятости ему пришлось монтировать трейлер прямо в голове. Большую часть композиции он продумывал не за компьютером, а мысленно во время перелётов и поездок на работу, и только потом переносил идеи в программу.

А вот когда именно мы увидим новый трейлер, Кодзима не сказал. Но раз монтаж почти готов, наверное, ждать осталось недолго.