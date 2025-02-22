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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 365 оценок

Кодзима признался, что монтировал новый трейлер Death Stranding 2 прямо в своей голове

Lunersun
Новости

Хидео Кодзима сообщил в соцсетях, что заканчивает монтаж нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach. Попутно геймдизайнер рассказал, как вообще подходит к созданию таких роликов.

Оказывается, в этот раз Кодзима решил работать совсем по-другому. Если для февральского трейлера он сначала отбирал ключевые катсцены, то теперь за основу взял музыку. А ещё Хидео заявил, что из-за вечной занятости ему пришлось монтировать трейлер прямо в голове. Большую часть композиции он продумывал не за компьютером, а мысленно во время перелётов и поездок на работу, и только потом переносил идеи в программу.

А вот когда именно мы увидим новый трейлер, Кодзима не сказал. Но раз монтаж почти готов, наверное, ждать осталось недолго.

-4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Albero

Я пошел дальше,я прошел первую часть не запустив его не разу.В своей голове .И знаете,она о.уенна по сравнению с тем ,как его описывают игроки которые прошли его .

6
Real Slim Shady

Это фантазия называется Кодзима, это не только у тебя в голове может происходить)) Дед совсем ошизел со своей визуальной новеллой.

5
Simple Jack

Кодзима монтирует трейлер

1
rtnrwv

я бы не советовал свои фотки здесь кидать

0
вупсич пупсич

Я думаю многие из нас в голове представляли шедевры разного формата от игр до музыки. Но ресурсов что либо воплотить в реальность нет. Этому элементарно надо учиться годами.

0
Yoshemitsu
0
AndralStormborn

Смонтировал ролик у себя в голове, потом через usb провод подключился и выгрузил на хард? Вот что значит настоящий гений!

0
Jarvis666

Биоразум, человек 2.0))

0
paupaup uuup

И чего этого кодзиму так вылизывают,создателей других топовых игр даже в лицо не знают,а этого превозносят как божество игроделания

0
Light of Tfuth

Какой же у тебя бардак в голове.

-1
BluntZebulon

Гений!

-1
Рикочико

Браво! Гениально! Маэстро!

-1