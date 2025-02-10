Кодзима продолжает намекать на скорый выход трейлера Death Stranding 2: On the Beach

Хидео Кодзима продолжает подогревать интерес к Death Stranding 2: On the Beach, представив первые 20 секунд нового трейлера. В опубликованном отрывке, выполненном в серых тонах, идет диалог между Фрэджайл и Сэмом Портером Бриджесом.

По словам Кодзимы, сейчас трейлер проходит финальную звуковую обработку. Ранее он упоминал, что процесс редактирования ролика уже идет, а на одной из фотографий был замечен напиток с витамином B2, что отсылает к капсулам BB из оригинальной игры.

Сам проект вступил в решающую фазу разработки, которую Кодзима назвал самым сложным этапом. Хотя дата выхода еще не объявлена, ожидается, что новый трейлер раскроет сроки релиза. По слухам, его могут показать на ближайшем PlayStation State of Play.

Death Stranding 2 выйдет эксклюзивно на PS5, но со временем, возможно, появится и на других платформах, как и оригинальная игра.