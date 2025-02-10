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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 360 оценок

Кодзима продолжает намекать на скорый выход трейлера Death Stranding 2: On the Beach

butcher69
Новости

Хидео Кодзима продолжает подогревать интерес к Death Stranding 2: On the Beach, представив первые 20 секунд нового трейлера. В опубликованном отрывке, выполненном в серых тонах, идет диалог между Фрэджайл и Сэмом Портером Бриджесом.

По словам Кодзимы, сейчас трейлер проходит финальную звуковую обработку. Ранее он упоминал, что процесс редактирования ролика уже идет, а на одной из фотографий был замечен напиток с витамином B2, что отсылает к капсулам BB из оригинальной игры.

Сам проект вступил в решающую фазу разработки, которую Кодзима назвал самым сложным этапом. Хотя дата выхода еще не объявлена, ожидается, что новый трейлер раскроет сроки релиза. По слухам, его могут показать на ближайшем PlayStation State of Play.

Death Stranding 2 выйдет эксклюзивно на PS5, но со временем, возможно, появится и на других платформах, как и оригинальная игра.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Надеюсь очень, что пофиксят физику транспорта, а то жопа жеж была. Особенно двойной прыжок на мотоцикле

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MetalGearStranding

на самом деле за счет этой физики кривоватой и получалось на этом моте по горам "читерить", если прикрутят физику а-ля эйфория из rdr, думаю Сэму будет больно)))

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Alex Alexovich

...Ура скоро трейлер выйдет от гения,надо брать отгул на работе-этрож целый трейлер😛

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