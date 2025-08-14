ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 711 оценок

Кодзима рад, что число игроков, продолживших играть в Death Stranding 2 после прохождения, выросло на 0,1%

monk70 monk70

Death Stranding 2: On the Beach, доступная на рынке с 26 июня 2025 года, была очень тепло принята. Многим игрокам понравился основной сюжет, но продолжили ли они играть после финальных титров?

Хидео Кодзима сообщил в Twitter/X, что количество игроков, продолживших играть в Death Stranding 2: On the Beach после финальных титров, увеличилось на 0,1%.

В предыдущей публикации Хидео Кодзима упомянул, что 79,5% игроков продолжили играть после завершения основного сюжета. С ростом на 0,1% 79,6% игроков теперь изучают игру после завершения.

Согласно последним данным, полученным вчера, среди тех, кто завершил Death Stranding 2, 79,6% продолжили играть даже после завершения игры. Воспользуйтесь всеми преимуществами летних каникул в честь праздника Обон и играйте до упаду.

Death Stranding 2 описывается как игра, которая поощряет постоянные исследования благодаря обширному открытому миру и игровым элементам, которые поддерживают интерес игроков даже после завершения основного сюжета.

Death Stranding 2 доступна эксклюзивно на PS5.

Пользователь ВКонтакте

Когда же этот гипер шедевр выйдет на ПК🙏 // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

Экспедиция вне конкуренции // Юрий Абрамов

Пользователь ВКонтакте

Я три часа наиграл в Экспо 33 и удалил эту ересь. А первую часть Дэф Стрендинга наиграл ровно 90 часов пять лет назад на ПК и хочется ещё. Вот только когда на ПК выйдет вторая...🤷‍♂️ // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не получается парировать? // Юрий Абрамов

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Атмосфера не цепляет. Парировать мне нравится в Секиро. // Nvidia Power

Mranabiz

Всегда поражает, когда кто то начинает как то учитывать онлайн в Стиме в аналитике сюжетных одиночных игр. Особенно удивительно, когда начинают сравнивать успешность каких то двух игр по онлайн в Стиме спустя месяц после релиза, не учитывая, что одна игра сюежтная(прошел, кайфанул и забыл) и игру с дроч элементами, особенно сетевыми. Таким к примеру особенно любят злоупотреблять всем известные 2 белорусских клоуна.

askazanov

Так выпусти её на ПК - у тебя сразу вдвое или даже втрое больше появится игроков!))))