Кодзима рад, что число игроков, продолживших играть в Death Stranding 2 после прохождения, выросло на 0,1%

Death Stranding 2: On the Beach, доступная на рынке с 26 июня 2025 года, была очень тепло принята. Многим игрокам понравился основной сюжет, но продолжили ли они играть после финальных титров?

Хидео Кодзима сообщил в Twitter/X, что количество игроков, продолживших играть в Death Stranding 2: On the Beach после финальных титров, увеличилось на 0,1%.

В предыдущей публикации Хидео Кодзима упомянул, что 79,5% игроков продолжили играть после завершения основного сюжета. С ростом на 0,1% 79,6% игроков теперь изучают игру после завершения.

Согласно последним данным, полученным вчера, среди тех, кто завершил Death Stranding 2, 79,6% продолжили играть даже после завершения игры. Воспользуйтесь всеми преимуществами летних каникул в честь праздника Обон и играйте до упаду.

Death Stranding 2 описывается как игра, которая поощряет постоянные исследования благодаря обширному открытому миру и игровым элементам, которые поддерживают интерес игроков даже после завершения основного сюжета.

Death Stranding 2 доступна эксклюзивно на PS5.