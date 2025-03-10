Кодзима сделал в Death Stranding 2 то, о чем говорил пять лет назад

Вчера мы получили новый, невероятно кинематографичный и исключительно длинный трейлер к Death Stranding 2: On The Beach. В то же время стали известны точная дата выхода и подробности предзаказа.
Но особое внимание фанатов привлек персонаж по имени Нил, сыгранный Лукой Маринелли. Внешне он поразительно похож на всем известного Солида Снейка из серии Metal Gear. Как оказалось, это не случайная отсылка, и Хидео Кодзима приметил актера почти пять лет назад, о чем можно прочитать в его Instagram.
Пять лет назад Кодзима заявил, что Лука Маринелли будет похож на Солида Снейка, если надеть ему на голову бандану:
Есть много актеров, за которыми я слежу. Лука Маринелли недавно привлек мое внимание после просмотра фильмов «Бессмертная гвардия» и «Мартин Иден». В «Меня зовут Джиг Робот» он сыграл потрясающую роль злодея, но мне кажется, что скоро его популярность возрастет. А еще я думаю, что если бы он носил бандану, то был бы точной копией Солида Снейка!
Именно так, как написал разработчик в последнем предложении, и произошло в последнем трейлере. Примерно на 8:40 минуте персонаж, которого играет Маринелли, надевает на лоб бандану, и этот кадр словно взят из ремейка Metal Gear. Одно это уже вызвало бурную реакцию фанатов, что прекрасно отражено в комментариях под видео.
Стоит отметить, что это не единственная отсылка к серии Metal Gear, присутствующая в трейлере. В нем мы также можем заметить Magellan Mana, гигантское существо, связанное с автомобилем DHV Magellan, которое несколько напоминает Metal Gear Rex.
Death Stranding 2: On The Beach выйдет 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5. Не исключено, что, как и первая часть, игра со временем появится и на других платформах.
Вообще не похож. Накинули бандану и бороду и все уже, Солид Снейк. А если шрам на глазу сделать и волосы седые, то будет Геральт, а если волосы длинные, то Джон Уик.
Гений Кодзима сказал похож, значит похож. Точка.
внатури
Не, ну если на игровую модельку солида снейка из мгс то прям одно лицо
Если не два Х)
А вот кстати выглядит то любопытно, и быть может вот так было бы гораздо интереснее.
балансировать легче было бы) плюс, как-никак, 4х4
ну такое если игру делать с бюджетом маленькой/средней страны то ты можешь делать что захочешь
Не похож от слова совсем, но Кодзиме виднее :)
И что он сделает? Игра станет похожа на то, что от него ждут уже 10 лет? На МГС 6? Черта с два, это будет очередная унылейшая ходьба с отличными роликами. Максимум на что была годна первая - посмотреть как фильм на ютубе с вырезкой игровых моментов.
Как сказал Биг Босс ещё в 4ке перед тем как к апостолу Петру отбыть: Миру будет лучше без очередного МГС... Серия закончилась на 4ке, там нам всё разжевали и закончили историю, горшочку не надо варить больше.
слишком распиарен ,игра чисто за счет актеров вывозит ,геймплей ни о чем
пройти на ютубе или твиче, и на пк не придется ждать
Я то думаю, откуда столько бедолаг бомбящих с игры. Она же на ПК не выйдет на релизе.
Бомбят те кто играет на ПК, ловя по пути баги, фризы и вылеты( не веришь, зайди в любую ветку игр), спокойные люди и адекватные геймеры смотрят игрофильмы
ваще агонь