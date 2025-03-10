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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 391 оценка

Кодзима сделал в Death Stranding 2 то, о чем говорил пять лет назад

Gruz_
Новости

Вчера мы получили новый, невероятно кинематографичный и исключительно длинный трейлер к Death Stranding 2: On The Beach. В то же время стали известны точная дата выхода и подробности предзаказа.

Но особое внимание фанатов привлек персонаж по имени Нил, сыгранный Лукой Маринелли. Внешне он поразительно похож на всем известного Солида Снейка из серии Metal Gear. Как оказалось, это не случайная отсылка, и Хидео Кодзима приметил актера почти пять лет назад, о чем можно прочитать в его Instagram.

Пять лет назад Кодзима заявил, что Лука Маринелли будет похож на Солида Снейка, если надеть ему на голову бандану:

Есть много актеров, за которыми я слежу. Лука Маринелли недавно привлек мое внимание после просмотра фильмов «Бессмертная гвардия» и «Мартин Иден». В «Меня зовут Джиг Робот» он сыграл потрясающую роль злодея, но мне кажется, что скоро его популярность возрастет. А еще я думаю, что если бы он носил бандану, то был бы точной копией Солида Снейка!

Именно так, как написал разработчик в последнем предложении, и произошло в последнем трейлере. Примерно на 8:40 минуте персонаж, которого играет Маринелли, надевает на лоб бандану, и этот кадр словно взят из ремейка Metal Gear. Одно это уже вызвало бурную реакцию фанатов, что прекрасно отражено в комментариях под видео.

Эпичный и ничего не объясняющий трейлер Death Stranding 2 раскрывает дату выхода игры. История Сэма продолжится летом

Стоит отметить, что это не единственная отсылка к серии Metal Gear, присутствующая в трейлере. В нем мы также можем заметить Magellan Mana, гигантское существо, связанное с автомобилем DHV Magellan, которое несколько напоминает Metal Gear Rex.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5. Не исключено, что, как и первая часть, игра со временем появится и на других платформах.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Spillik
Внешне он поразительно похож на всем известного Солида Снейка

Вообще не похож. Накинули бандану и бороду и все уже, Солид Снейк. А если шрам на глазу сделать и волосы седые, то будет Геральт, а если волосы длинные, то Джон Уик.

12
Janekste

Гений Кодзима сказал похож, значит похож. Точка.

-1
CreativeEdern

внатури

0
GucciGucci

Не, ну если на игровую модельку солида снейка из мгс то прям одно лицо

7
PapaFranku GucciGucci

Если не два Х)

0
MNM 1985
5
Phoentice

А вот кстати выглядит то любопытно, и быть может вот так было бы гораздо интереснее.

0
kedmaker Phoentice

балансировать легче было бы) плюс, как-никак, 4х4

0
Alex40001

ну такое если игру делать с бюджетом маленькой/средней страны то ты можешь делать что захочешь

2
Антон Радикалушкин

Не похож от слова совсем, но Кодзиме виднее :)

0
Ashley33

И что он сделает? Игра станет похожа на то, что от него ждут уже 10 лет? На МГС 6? Черта с два, это будет очередная унылейшая ходьба с отличными роликами. Максимум на что была годна первая - посмотреть как фильм на ютубе с вырезкой игровых моментов.

-1
PapaFranku

Как сказал Биг Босс ещё в 4ке перед тем как к апостолу Петру отбыть: Миру будет лучше без очередного МГС... Серия закончилась на 4ке, там нам всё разжевали и закончили историю, горшочку не надо варить больше.

0
KILLA06

слишком распиарен ,игра чисто за счет актеров вывозит ,геймплей ни о чем

-3
FlimsyQazim

пройти на ютубе или твиче, и на пк не придется ждать

-6
Stinger_Max

Я то думаю, откуда столько бедолаг бомбящих с игры. Она же на ПК не выйдет на релизе.

-3
Light of Tfuth Stinger_Max

Бомбят те кто играет на ПК, ловя по пути баги, фризы и вылеты( не веришь, зайди в любую ветку игр), спокойные люди и адекватные геймеры смотрят игрофильмы

-5
Stinger_Max Light of Tfuth
геймеры смотрят игрофильмы
1
Комментарий удален
CreativeEdern I should get banned

ваще агонь

0