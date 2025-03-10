Кодзима сделал в Death Stranding 2 то, о чем говорил пять лет назад

Вчера мы получили новый, невероятно кинематографичный и исключительно длинный трейлер к Death Stranding 2: On The Beach. В то же время стали известны точная дата выхода и подробности предзаказа.

Но особое внимание фанатов привлек персонаж по имени Нил, сыгранный Лукой Маринелли. Внешне он поразительно похож на всем известного Солида Снейка из серии Metal Gear. Как оказалось, это не случайная отсылка, и Хидео Кодзима приметил актера почти пять лет назад, о чем можно прочитать в его Instagram.

Пять лет назад Кодзима заявил, что Лука Маринелли будет похож на Солида Снейка, если надеть ему на голову бандану:

Есть много актеров, за которыми я слежу. Лука Маринелли недавно привлек мое внимание после просмотра фильмов «Бессмертная гвардия» и «Мартин Иден». В «Меня зовут Джиг Робот» он сыграл потрясающую роль злодея, но мне кажется, что скоро его популярность возрастет. А еще я думаю, что если бы он носил бандану, то был бы точной копией Солида Снейка!

Именно так, как написал разработчик в последнем предложении, и произошло в последнем трейлере. Примерно на 8:40 минуте персонаж, которого играет Маринелли, надевает на лоб бандану, и этот кадр словно взят из ремейка Metal Gear. Одно это уже вызвало бурную реакцию фанатов, что прекрасно отражено в комментариях под видео.

Стоит отметить, что это не единственная отсылка к серии Metal Gear, присутствующая в трейлере. В нем мы также можем заметить Magellan Mana, гигантское существо, связанное с автомобилем DHV Magellan, которое несколько напоминает Metal Gear Rex.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5. Не исключено, что, как и первая часть, игра со временем появится и на других платформах.