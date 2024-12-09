Кодзима тратит на тестирование Death Stranding 2 так много времени, что даже не может выспаться

Разработка видеоигр редко бывает легкой и приятной работой. В случае с Death Stranding 2: On The Beach разработка стала для Хидео Кодзимы настолько тяжелым испытанием, что легендарный создатель дважды задремал во время виртуальной доставки и совершил как минимум одно «приземление» на транспортном средстве вниз с обрыва.

Это один из многих постов Аяко Тэрашимы, личной ассистентки японца, в котором она подкалывает Кодзиму, проверяющего текущую версию второй Death Stranding. Один из последних постов в X прокомментировал и сам разработчик.

По его словам, в последнее время он страдает от недосыпания, что привело к упомянутому выше «двойному сну» во время теста текущей версии DS 2. И это, вероятно, не единственный подобный случай, по крайней мере, судя по последующему посту Тэрашимы. Возможно, именно поэтому на следующих фотографиях он запечатлен со спины или в солнцезащитных очках.

"Я дважды задремал прямо за рулём и слетел на транспорте в обрыв. Просто не выспался"

Некоторые могут пошутить, что сонливость Кодзимы связана не столько с усердной работой, а скорее с сонливым геймплеем сиквела памятного «симулятора доставки». Впрочем, стоит напомнить, что японский разработчик заявил о своем присутствии на церемонии The Game Awards 2024, которая состоится 13 декабря.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет в 2025 году на PlayStation 5 ( как минимум, на начальном этапе: первая часть также вышла на PC и Xbox, хотя и гораздо позже, чем на консолях Sony).