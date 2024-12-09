Кодзима тратит на тестирование Death Stranding 2 так много времени, что даже не может выспаться

Разработка видеоигр редко бывает легкой и приятной работой. В случае с Death Stranding 2: On The Beach разработка стала для Хидео Кодзимы настолько тяжелым испытанием, что легендарный создатель дважды задремал во время виртуальной доставки и совершил как минимум одно «приземление» на транспортном средстве вниз с обрыва.
Это один из многих постов Аяко Тэрашимы, личной ассистентки японца, в котором она подкалывает Кодзиму, проверяющего текущую версию второй Death Stranding. Один из последних постов в X прокомментировал и сам разработчик.
По его словам, в последнее время он страдает от недосыпания, что привело к упомянутому выше «двойному сну» во время теста текущей версии DS 2. И это, вероятно, не единственный подобный случай, по крайней мере, судя по последующему посту Тэрашимы. Возможно, именно поэтому на следующих фотографиях он запечатлен со спины или в солнцезащитных очках.
"Я дважды задремал прямо за рулём и слетел на транспорте в обрыв. Просто не выспался"
Некоторые могут пошутить, что сонливость Кодзимы связана не столько с усердной работой, а скорее с сонливым геймплеем сиквела памятного «симулятора доставки». Впрочем, стоит напомнить, что японский разработчик заявил о своем присутствии на церемонии The Game Awards 2024, которая состоится 13 декабря.
Death Stranding 2: On The Beach выйдет в 2025 году на PlayStation 5 ( как минимум, на начальном этапе: первая часть также вышла на PC и Xbox, хотя и гораздо позже, чем на консолях Sony).
Вот что значит тестер... никто, кроме тебя лучше твою игру не протестирует... не то что все остальные...
Знаешь как это было? "Эй, Чен, давай хайпанем, сфоткай меня типа я заснул"....ты думаешь там случайно оказался чел и случайно сфоткал его как он заснул?
Гении всегда очень мало спят.Например Никола Тесла спал около трёх часов в сутки и часто бывало так что сутками не спал и при этом прожил аж почти 90лет.А всё потому что у него было любимое дело он не работал он просто кайфовал от того что делал и это его заряжало.Так что если бродишь на работу которая тебя кумарит то можешь спать хоть до усерии всё равно брыкнешь в лет 60.Но это не точно) Жду шедеврик от Кодзимы.
Спасибо гению за шедевры.
пхахахах
Наверно тягает кейсы с товарами на своей футуристичной барже ночи на пролёт )))
он с mgs 2 делал так же с ds 1
Хороший пиар, но наигранный.
"Гений", который толком нормальных игр не выпустил. Ему только курсы мастеркласса по шарлатнству преподавать.
Бедолага // Андрей Тишин
или просто игра настолько скучная
Твоя жизнь скучная, а про кодзиму гения не смей говорить и про его шедевры
у тебя язык коричневый после твоего "гения" )))
Кодзима гений так много играет что не может спать, как же его понимаю.
Сам много играю и мало иногда сплю
Бурят хайпится, "геймеры" жрут, все логично.
а ты тонешь в дизлайках. всё логично!
А ты один из ананюг на лайки? Мне фиолетово пох. кто что мне ставит, у меня от этого денЯг больше/меньше не становится.
кодзима: просто уснул
рандом додик увидящий пост про это: "хайпится".
так стоп, если он "хайпится", то выходит хайп реален если ты даже написал про это коммент и поддержал его)
Бурят дешевый хайпажор. Почему я не вижу Свинка/Бабадзаки то, это, там?......а вот бурят свой Ыбальник везде выложит....100% на премию года приедет похайпится к своему любовнику Келли)