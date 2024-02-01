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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 221 оценка

Кодзима: В Death Stranding 2 On the Beach будет "гораздо больше персонажей", которые еще не были представлены

butcher69
Новости

В то время как Death Stranding 2 On the Beach сегодня получила новый трейлер, демонстрирующий некоторых из персонажей, Хидео Кодзима (Hideo Kojima) написал в X (бывший Twitter), что в грядущем сиквеле будет еще много персонажей, которые пока не были объявлены.

"Это те персонажи, которых мы можем показать на этот раз", - написал Кодзима в твите. "Есть еще много персонажей, которые еще не были объявлены. Мы наконец-то раскрыли персонаж Элль Фаннинг, что вы думаете о ее образе? И что вы думаете о вернувшемся "Трое"?".

Последний трейлер Death Stranding 2 On the Beach показал несколько новых сюжетных деталей, а также позволил взглянуть на релизное окно игры. Из трейлера также стало известно, что Death Stranding 2 On the Beach выйдет в 2025 году и появится на PS5.

47
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
lucsses

Жалко только, что "мама" умерла.😔 А так надеюсь все вернутся.

6
SkyraX

не факт, что умерла

4
HITMAN 5

зачем спойлерить я ещё не играл в эту игру.

-13
SULIK 712

Локни же еще есть

1
Igor Udilov

Надеюсь OST в игре будет таким же крутым, как и в первой части.

6
21SD1361

это все что можно похвалить в игре кодзимы?

-5
SubaruBrzDream

ну один из главных музыкантов прошлой части умер,Low Roar c его треками Dnt be so serious,bones,poznan,darkest hour.

1
SULIK 712 SubaruBrzDream

треки были от исландской группы,а автор саундтрека игры от Людвига Форссела

1
SubaruBrzDream SULIK 712

это не отменяет потерю хорошей музыки в виде low roar💁‍♂️

0
DrZoiberg

Я в GTA V постоянно сбиваю персонажей миллиардами

3
bohdan2015

местный Джокер:D так, по приколу:) вот всякие погодные катастрофы и разрушения это уже другой вопрос:)

1
evil_capcha

И так показали в 2 ража больше персов чем было в 1й))

-2