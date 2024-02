Кодзима: В Death Stranding 2 On the Beach будет "гораздо больше персонажей", которые еще не были представлены

В то время как Death Stranding 2 On the Beach сегодня получила новый трейлер, демонстрирующий некоторых из персонажей, Хидео Кодзима (Hideo Kojima) написал в X (бывший Twitter), что в грядущем сиквеле будет еще много персонажей, которые пока не были объявлены.

"Это те персонажи, которых мы можем показать на этот раз", - написал Кодзима в твите. "Есть еще много персонажей, которые еще не были объявлены. Мы наконец-то раскрыли персонаж Элль Фаннинг, что вы думаете о ее образе? И что вы думаете о вернувшемся "Трое"?".

Последний трейлер Death Stranding 2 On the Beach показал несколько новых сюжетных деталей, а также позволил взглянуть на релизное окно игры. Из трейлера также стало известно, что Death Stranding 2 On the Beach выйдет в 2025 году и появится на PS5.