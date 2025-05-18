Кодзима вдохновлялся "Чужими" Кэмерона при создании сиквела Death Stranding

Хидео Кодзима в интервью изданию Edge Magazine подробно рассказал о своем подходе к созданию Death Stranding 2: On the Beach. Отдельно гейм-дизайнер объяснил увеличение экшен-составляющей. После написания первого чернового сценария сиквела Кодзима прямо указал своей команде на фильмы «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джеймса Кэмерона как на ключевой ориентир.

«Первый фильм Ридли Скотта был таким пугающим, – отметил Кодзима, – там были лицехваты, монстры, вырывающиеся из груди, и поначалу никто не понимал, что вообще происходит».

К концу фильма зрители уже разбирались в правилах вселенной, и ужас немного притуплялся. Поэтому в сиквеле Кемерон решил сделать упор на экшен, а не на хоррор. Это придало истории новизны. Такую философию Кодзима перенес на Death Stranding 2.

Кадр из грядущей Death Stranding 2: On the Beach

«Это то, что я хотел сделать с сиквелом. Все уже понимают мир Death Stranding, так что теперь мы ввели битвы, чтобы добавить в него новых ощущений. Это и есть наша цель — расширить знакомую вселенную через действие», — Хидео Кодзима.

Death Stranding 2: On the Beach с Норманом Ридусом и Леа Сейду в главных ролях уже «ушла на золото» и выходит 26 июня 2025 года.