Kojima Production поделилась новыми скриншотами из Death Stranding 2: On the Beach

Студия Kojima Production поделилось новыми скриншотами из предстоящей Death Stranding 2: On the Beach. Так же сегодня спало эмбарго на превью игры.

В целом журналистам понравился сиквел: они отмечают, что в продолжении появилось больше разнообразных задач и активностей, а исследовать игровой мир стало заметно интереснее. Сэму теперь предстоит столкнуться не только с врагами, но и с природными явлениями, такими как песчаные бури или лесные пожары.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня текущего года на PS5.