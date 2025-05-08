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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 440 оценок

Kojima Production поделилась новыми скриншотами из Death Stranding 2: On the Beach

AceTheKing AceTheKing
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Студия Kojima Production поделилось новыми скриншотами из предстоящей Death Stranding 2: On the Beach. Так же сегодня спало эмбарго на превью игры.

30 минут нового геймплея Death Stranding 2: On the Beach

В целом журналистам понравился сиквел: они отмечают, что в продолжении появилось больше разнообразных задач и активностей, а исследовать игровой мир стало заметно интереснее. Сэму теперь предстоит столкнуться не только с врагами, но и с природными явлениями, такими как песчаные бури или лесные пожары.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня текущего года на PS5.

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