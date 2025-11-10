Kojima Productions и Dnsys представили настоящий экзоскелет в стиле Death Stranding 2

Kojima Productions и Dnsys совместно работают над созданием настоящего экзоскелета — Z1 из Death Stranding 2, разработанного Ёдзи Синкавой, арт-директором Kojima Productions.

Экзоскелет Z1 из Death Stranding 2 поступит в продажу 2 декабря 2025 года. Официальная цена пока не объявлена, но, судя по информации на сайте производителя, базовая модель Z1, не относящаяся к Death Stranding 2, стоит 1500 долларов, а с поясничной поддержкой и другими дополнительными опциями цена вырастет до 2800 долларов. Таким образом, можно предположить, что цена будет где-то в пределах этих цифр.

Dnsys сообщает, что Z1 из Death Stranding 2 имеет визуальные и дизайнерские элементы, вдохновлённые видеоигрой, включая индикаторы, позволяющие контролировать уровень заряда батареи и работу робо-ног. В описании также говорится, что подставка может работать до четырёх часов и предлагает возможность быстрой замены батарей, снижения нагрузки на колени, увеличения длины шага на 50%, возможности пройти до 25 км и почувствовать снижение веса примерно на 20 кг.