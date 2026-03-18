Kojima Productions опубликовала график глобального запуска PC-версии Death Stranding 2

19 марта 2026 года ряды «курьеров» пополнят обладатели ПК — в этот день состоится релиз Death Stranding 2: On the Beach. Помимо сюжетных новшеств, студия Kojima Productions подтверждает, что данное издание получит ряд технических и графических усовершенствований, оптимизированных специально для современных компьютерных систем.

Чтобы старт прошел максимально гладко, разработчики заранее уточнили время открытия доступа. В Европе серверы будут запущены в этот четверг в 15:30, в то время как в Великобритании старт намечен на 14:30. В США игроки смогут начать прохождение утром: в 10:30 по восточному времени и в 07:30 — по тихоокеанскому.

Точное время для всех часовых поясов наглядно указано на официальном изображении. Это позволит пользователям заблаговременно подготовить свои системы и распланировать график, чтобы в числе первых погрузиться в прохождение долгожданного сиквела сразу после активации игры.