Kojima Productions показала новые скриншоты Death Stranding 2: On the Beach

На днях Kojima Productions и Sony показали новый трейлер долгожданной Death Stranding 2: On the Beach, а в официальном блоге PlayStation появилось множество новых скриншотов.

Death Stranding 2 станет прямым продолжением игры 2019 года. Мы снова проследим за путешествием Сэма, поскольку он решает продолжить объединять человеческие поселения по всему миру после объединения Америки с помощью хиральной сети. На этот раз его внимание сосредоточено на Мексике. Что касается самого игрового процесса, то это будет экшн-игра с открытым миром.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет 26 июня 2025 года на PS5 и PS5 Pro.