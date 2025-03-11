ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 393 оценки

Kojima Productions показала новые скриншоты Death Stranding 2: On the Beach

monk70
Новости

На днях Kojima Productions и Sony показали новый трейлер долгожданной Death Stranding 2: On the Beach, а в официальном блоге PlayStation появилось множество новых скриншотов.

Death Stranding 2 станет прямым продолжением игры 2019 года. Мы снова проследим за путешествием Сэма, поскольку он решает продолжить объединять человеческие поселения по всему миру после объединения Америки с помощью хиральной сети. На этот раз его внимание сосредоточено на Мексике. Что касается самого игрового процесса, то это будет экшн-игра с открытым миром.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет 26 июня 2025 года на PS5 и PS5 Pro.

+ ещё 6 картинок
4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kokoprime1991

Видно что последние соки с плойки выжимают , ибо скриншоты ну как-бы не алё.

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

тебе или к окулисту или сразу на лоботомию

0
Jarvis666 Snake Snaake Snaaaaaake

Ты и там и там побывал?))

1
Константин335

У тебя все в порядке со зрением? Да даже первая часть до сих пор очень хороша по графике, и даже лучше выглядит некоторых новых игр, а игра 2019 года. В этой части уже видно графика будет еще лучше

0
Шрек и осел vs CD Project

Донт би со сириус

0