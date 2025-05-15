Kojima Productions проведет глобальный тур в поддержку Death Stranding 2: On the Beach

Компания Kojima Productions в честь июньского выхода Death Stranding 2: On the Beach анонсировала «Death Stranding World Strand Tour 2» - специальный мировой тур, который пройдет в 12 городах по всему миру.

Подробностей о программе пока нет, как нет и информации о том, что именно будет происходить на мероприятии, но программа уже составлена:

14 июня - Сидней

26 июня - Токио

28 июня - Париж

30 июня - Лондон

4 июля - Сеул

6 июля - Тайбэй

9 июля - Гонконг

12 июля - Шанхай

Август - Эр-Рияд

Октябрь - Сан-Паулу

Ноябрь - Лукка

Также стоит отметить, что ранее Хидео Кодзима подтвердил, что Death Stranding 2: On the Beach получила «золотой» статус в ожидании релиза игры на PlayStation, который состоится 26 июня на PlayStation 5. Получение «золотого» статуса означает, что разработка игры завершена и она готова к релизу.