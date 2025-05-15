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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 452 оценки

Kojima Productions проведет глобальный тур в поддержку Death Stranding 2: On the Beach

Gruz_ Gruz_

Компания Kojima Productions в честь июньского выхода Death Stranding 2: On the Beach анонсировала «Death Stranding World Strand Tour 2» - специальный мировой тур, который пройдет в 12 городах по всему миру.

Подробностей о программе пока нет, как нет и информации о том, что именно будет происходить на мероприятии, но программа уже составлена:

  • 14 июня - Сидней
  • 26 июня - Токио
  • 28 июня - Париж
  • 30 июня - Лондон
  • 4 июля - Сеул
  • 6 июля - Тайбэй
  • 9 июля - Гонконг
  • 12 июля - Шанхай
  • Август - Эр-Рияд
  • Октябрь - Сан-Паулу
  • Ноябрь - Лукка

Также стоит отметить, что ранее Хидео Кодзима подтвердил, что Death Stranding 2: On the Beach получила «золотой» статус в ожидании релиза игры на PlayStation, который состоится 26 июня на PlayStation 5. Получение «золотого» статуса означает, что разработка игры завершена и она готова к релизу.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
MаnGo

Гений-Шизик. Подожди, мы еще первую не скачали.

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opexdisturbed

Игра выходит через месяц. Скоро начнется активная фаза новостей и рекламы. Зато на ПГ плашка с гта6 красуется, которая через год (не факт) выйдет 🤦‍♂️

Carissa7517

потому что весь мир дрочит на гта6

4de

На ПК игра выйдет в Декабре этого года.

answerx32

Уау редко когда для игры устраивают мировой тур

ScandalousVaclav

Надеюсь в рамках тура этот "гений" будет бегать с кучей ящиков за спиной и падать мордой в лужу при каждом неверном шаге.