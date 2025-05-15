Kojima Productions проведет глобальный тур в поддержку Death Stranding 2: On the Beach

Компания Kojima Productions в честь июньского выхода Death Stranding 2: On the Beach анонсировала «Death Stranding World Strand Tour 2» - специальный мировой тур, который пройдет в 12 городах по всему миру.
Подробностей о программе пока нет, как нет и информации о том, что именно будет происходить на мероприятии, но программа уже составлена:
- 14 июня - Сидней
- 26 июня - Токио
- 28 июня - Париж
- 30 июня - Лондон
- 4 июля - Сеул
- 6 июля - Тайбэй
- 9 июля - Гонконг
- 12 июля - Шанхай
- Август - Эр-Рияд
- Октябрь - Сан-Паулу
- Ноябрь - Лукка
Также стоит отметить, что ранее Хидео Кодзима подтвердил, что Death Stranding 2: On the Beach получила «золотой» статус в ожидании релиза игры на PlayStation, который состоится 26 июня на PlayStation 5. Получение «золотого» статуса означает, что разработка игры завершена и она готова к релизу.
Гений-Шизик. Подожди, мы еще первую не скачали.
Игра выходит через месяц. Скоро начнется активная фаза новостей и рекламы. Зато на ПГ плашка с гта6 красуется, которая через год (не факт) выйдет 🤦♂️
потому что весь мир дрочит на гта6
На ПК игра выйдет в Декабре этого года.
Уау редко когда для игры устраивают мировой тур
Надеюсь в рамках тура этот "гений" будет бегать с кучей ящиков за спиной и падать мордой в лужу при каждом неверном шаге.