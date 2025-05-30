Kojima Productions проведёт мероприятие по случаю релиза Death Stranding 2 с ведущим Джеффом Кили

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Kojima Productions объявили, что проведут мероприятие по случаю выхода Death Stranding 2: On the Beach в театре Orpheum в Лос-Анджелесе 9 июня в 05:00 МСК. Вы сможете посмотреть его на YouTube.
Мероприятие с ведущим Джеффом Кили отметит предстоящий релиз Death Stranding 2: On the Beach дискуссией с участием режиссера Хидео Кодзимы и специальных гостей, а также эксклюзивной живой демонстрацией игры.
Выход Death Stranding 2: On the Beach для PlayStation 5 запланирован на 26 июня.
Маркетинговая кампания DS2 нешуточная
"а также эксклюзивной живой демонстрацией игры." - а вот это очень жду.
А я вообще жду что сам Кодзима будет нам все показывать.
А я вообще жду что он сам сядет и пройдет игру и запишет нам игрофильм
релиз дс2 8июня уже?🤔 // Александр Джестер