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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 461 оценка

Kojima Productions проведёт мероприятие по случаю релиза Death Stranding 2 с ведущим Джеффом Кили

monk70 monk70

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Kojima Productions объявили, что проведут мероприятие по случаю выхода Death Stranding 2: On the Beach в театре Orpheum в Лос-Анджелесе 9 июня в 05:00 МСК. Вы сможете посмотреть его на YouTube.

Мероприятие с ведущим Джеффом Кили отметит предстоящий релиз Death Stranding 2: On the Beach дискуссией с участием режиссера Хидео Кодзимы и специальных гостей, а также эксклюзивной живой демонстрацией игры.

Выход Death Stranding 2: On the Beach для PlayStation 5 запланирован на 26 июня.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
answerx32

Маркетинговая кампания DS2 нешуточная

2
North235

"а также эксклюзивной живой демонстрацией игры." - а вот это очень жду.

1
answerx32

А я вообще жду что сам Кодзима будет нам все показывать.

Alex Energy answerx32

А я вообще жду что он сам сядет и пройдет игру и запишет нам игрофильм

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релиз дс2 8июня уже?🤔 // Александр Джестер