Kojima Productions проведёт мероприятие по случаю релиза Death Stranding 2 с ведущим Джеффом Кили

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Kojima Productions объявили, что проведут мероприятие по случаю выхода Death Stranding 2: On the Beach в театре Orpheum в Лос-Анджелесе 9 июня в 05:00 МСК. Вы сможете посмотреть его на YouTube.

Мероприятие с ведущим Джеффом Кили отметит предстоящий релиз Death Stranding 2: On the Beach дискуссией с участием режиссера Хидео Кодзимы и специальных гостей, а также эксклюзивной живой демонстрацией игры.

Выход Death Stranding 2: On the Beach для PlayStation 5 запланирован на 26 июня.