Конан О'Брайен появится в одной из будущих игр Kojima Productions

Известный телеведущий и комик Конан О'Брайен снова станет частью одного из проектов Хидео Кодзимы. В прошлый раз его можно было увидеть в Death Stranding, где он исполнил роль персонажа в костюме выдры. Как стало известно, О'Брайен появится в новой игре от Kojima Productions.

Информация подтвердилась в эпизоде шоу Clueless Gamer, где Конан обсуждал видеоигры с самим Кодзимой. Во время разговора выяснилось, что телеведущий уже побывал в новой студии Kojima Productions для проведения 3D-сканирования, что указывает на его участие в разработке.

На данный момент неизвестно, в какой именно игре появится О'Брайен. Однако наиболее вероятным кандидатом считается Death Stranding 2: On the Beach, релиз которой запланирован на 2025 год.

Кроме того, Kojima Productions разрабатывает игру-ужастик OD для Xbox. Возможно, именно этот проект станет следующей платформой для креативного сотрудничества Кодзимы и О'Брайена.