Короткий трейлер Death Stranding 2: On the Beach посвятили возможностям фоторежима на ПК

Kojima Productions опубликовала короткий трейлер Death Stranding 2: On the Beach, демонстрирующий возможности фоторежима на ПК. В ролике, который длится чуть более 30 секунд, показаны сцены, специально подготовленные для создания впечатляющих виртуальных снимков с помощью инструментов игры.

События Death Stranding 2 разворачиваются через одиннадцать месяцев после оригинальной истории. Игрок вновь присоединяется к Сэму Портеру Бриджесу и его союзникам, чтобы спасти человечество от вымирания и найти ответ на главный вопрос: стоило ли соединяться.

PC-версия привносит ряд новшеств: полная интеграция с технологиями апскейлинга и генерации кадров — FSR от AMD, XeSS от Intel и DLSS от NVIDIA — позволяет добиться высокой четкости графики. Частота кадров будет разблокирована, добавлены расширенные опции графики и поддержка супер-ультрашироких (32:9) и стандартных ультрашироких (21:9) мониторов. Управление полностью настраиваемое, а поддержка DualSense обеспечит тактильную отдачу и адаптивные триггеры, сохраняя баланс при переносе грузов.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК 19 марта 2026 года. С новым фоторежимом игроки смогут создавать впечатляющие кадры и по-новому переживать путешествия Сэма через постапокалиптический мир.