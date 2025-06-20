Лука Маринелли, исполнитель роли Нила в Death Stranding 2 тоже думал, что он Снейк

Когда показали Нила из Death Stranding 2 с повязкой на голове и несколько милитаризованным видом, все, кто знаком с творчеством Хидео Кодзимы, подумали: это отсылка к Снейку из Metal Gear Solid. В том числе и актер, воплотивший этого персонажа в игре, которая выйдет в конце этого месяца эксклюзивно на PlayStation 5.

Во время выступления на Сиднейском кинофестивале Хидео рассказал о выборе Луки Маринелли в качестве актера. По словам создателя франшизы, ему нужен был кто-то, кто смог бы превзойти выдающуюся игру Мадса Миккельсена в первой DS - и он нашел такого человека в лице Маринелли: "Мне нужен был кто-то, кто смог бы превзойти Мадса и Клиффа. Я подумал, что Лука сможет это сделать", - объяснил Кодзима.

По словам геймдизайнера, эта ставка нашла быстрое подтверждение на съемочной площадке:

"Его игра была просто впечатляющей. Леа [Сейду] приходит, Норман [Ридус] приходит, и они обычно сидят в своим телефонах. А вот когда Лука начинает играть, все откладывают свои телефоны и обращают внимание".

Официальное представление о Маринелли в роли Нила, состоялось в трейлере Death Stranding 2, показанном в марте. Его внешность, одетую в серую бандану, вскоре стали сравнивать со Снейком, культовым персонажем из серии Metal Gear. Путаница дошла даже до самого актера. Кодзима вспомнил об этом разговоре: "Я спросил его, как он и его друзья отреагировали на трейлер, и он ответил: "О, Снейк великолепен. Я так счастлив быть Снейком".

Но Кодзима поспешил вернуть Маринелли в жестокую реальность: "Мне пришлось сказать ему: Нет, ты не Снейк. У тебя просто бандана на голове!".

Death Stranding 2: On the Beach выйдет на PS5 26 июня, а 23 июня начнется трехдневный ранний доступ для купивших делюкс-издание.