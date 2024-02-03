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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 228 оценок

Мадс Миккельсен не появится в Death Stranding 2: On The Beach

butcher69
Новости

Хидео Кодзима подтвердил, что персонаж Мадса Миккельсена не появится в Death Stranding 2: On The Beach. Геймдиректор сообщил, что актёр не участвует в разработке сиквела, несмотря на многочисленные пожелания фанатов о возвращении Клиффа в игру.

Мы получили от вас много восторженных сообщений со словами: "Я хочу увидеть Клиффа в DS2!". Однако Мадс не появится в Death Stranding 2: On The Beach.

Мадс Миккельсен исполнил роль Клиффа в оригинальном Death Stranding, где он предстал перед зрителями в роли одного из главных антагонистов. Кодзима заявил, что история персонажа завершена, и его участие в сиквеле не предполагается.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Было бы странно если бы он был.

6
Zlobin_Evgeny

да и ладно

0
cuckold

Отстой.

-1
Ruslan Бригадир

так он е умер алёё

-2
Unicorling

Он и в первой части давно мёртв был, это ему не мешало

0
1barac9U7ada7

Ну получите своего Мадса в Death Stranding 3, в чём проблема? Кстати чем не новость для графоманов

-5
Петр Стрельцов

Не беда, появится в третьей, четвёртой частях , от дальнейшей работы с Кодзимой он врядли откажется, слишком лакомая жнива, съёмки в таких играх в лёгкую перебивают десяток пустых ролей в кино, которое смотрят только петучи на кинофестивалях..

-5
Сорью Аска Ленгли

Теперь игра не достойна внимания

-7
Молотильщик

переоцененный актер, рад что его не будет в этой части

-8