Мадс Миккельсен не появится в Death Stranding 2: On The Beach

Хидео Кодзима подтвердил, что персонаж Мадса Миккельсена не появится в Death Stranding 2: On The Beach. Геймдиректор сообщил, что актёр не участвует в разработке сиквела, несмотря на многочисленные пожелания фанатов о возвращении Клиффа в игру.
Мы получили от вас много восторженных сообщений со словами: "Я хочу увидеть Клиффа в DS2!". Однако Мадс не появится в Death Stranding 2: On The Beach.
Мадс Миккельсен исполнил роль Клиффа в оригинальном Death Stranding, где он предстал перед зрителями в роли одного из главных антагонистов. Кодзима заявил, что история персонажа завершена, и его участие в сиквеле не предполагается.
Было бы странно если бы он был.
да и ладно
Отстой.
так он е умер алёё
Он и в первой части давно мёртв был, это ему не мешало
Ну получите своего Мадса в Death Stranding 3, в чём проблема? Кстати чем не новость для графоманов
Не беда, появится в третьей, четвёртой частях , от дальнейшей работы с Кодзимой он врядли откажется, слишком лакомая жнива, съёмки в таких играх в лёгкую перебивают десяток пустых ролей в кино, которое смотрят только петучи на кинофестивалях..
Теперь игра не достойна внимания
переоцененный актер, рад что его не будет в этой части