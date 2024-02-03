Мадс Миккельсен не появится в Death Stranding 2: On The Beach

Продолжение научно-фантастического приключенческого экшена Death Stranding.

Чтобы спасти человечество, Сэм вместе с верными спутниками отправляется в опасное путешествие на поиски ответов. Им предстоит пересечь постапокалиптическую Америку, изменившуюся до неузнаваемости из-за аномалий. Преграды, непогода, дикие мутанты — лишь малая часть тех испытаний, что ждут героев.

Главная загадка — что происходит с миром и как остановить зловещее вторжение «потусторонних».