Музыкант Woodkid представил композицию "To The Wilder", которая будет звучать в Death Stranding 2

Хидео Кодзима продолжает расширять вселенную Death Stranding. В сиквеле особое внимание уделено музыке: композитор и трехкратный номинант на «Грэмми» Woodkid создал композицию «To The Wilder», которая будет звучать в Death Stranding 2: On the Beach. Музыкант записал несколько треков специально для проекта.

История Death Stranding 2: On the Beach развернется через год после финала первой части. Главные темы игры — вымирание человечества и судьба Лу, приемной дочери Сэма Портера. Ключевой слоган сиквела — «Стоило ли нам соединяться?». Персонажи отправятся в новое путешествие на корабле «Магеллан», переосмысливая важность созданных связей.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня на PS5, а предзаказы откроются 17 марта.