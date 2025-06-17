На PS5 стартовала предзагрузка Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach

Сообщается, что владельцы Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach уже получили возможность начать предзагрузку игры на PS5. Общий размер дистрибутива составляет 91,5 ГБ, при этом для старта потребуется загрузить 61,14 ГБ.

Death Stranding 2 продолжит сюжет оригинальной игры: чтобы спасти человечество, Сэм вместе с верными спутниками отправляется в опасное путешествие на поиски ответов. Им предстоит пересечь постапокалиптическую Америку, изменившуюся до неузнаваемости из-за аномалий. Преграды, непогода, дикие мутанты - лишь малая часть тех испытаний, что ждут героев.

Релиз Deluxe-издания состоится 24 июня, а стандартное издание выйдет 26 июня.