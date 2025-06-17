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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 480 оценок

На PS5 стартовала предзагрузка Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что владельцы Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach уже получили возможность начать предзагрузку игры на PS5. Общий размер дистрибутива составляет 91,5 ГБ, при этом для старта потребуется загрузить 61,14 ГБ.

Death Stranding 2 продолжит сюжет оригинальной игры: чтобы спасти человечество, Сэм вместе с верными спутниками отправляется в опасное путешествие на поиски ответов. Им предстоит пересечь постапокалиптическую Америку, изменившуюся до неузнаваемости из-за аномалий. Преграды, непогода, дикие мутанты - лишь малая часть тех испытаний, что ждут героев.

Релиз Deluxe-издания состоится 24 июня, а стандартное издание выйдет 26 июня.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Дэнуво будет или нет? // Nvidia Power

4
Heather123

На РС ее пока не будет

2
Пользователь ВКонтакте

Какое денуво, выход через год только минимум на нормальной игровой платформе // Дмитрий Мазнев

Heather123 Пользователь ВКонтакте

:D, а пока поиграем на том, что есть, не охото ждать год

1
My life is a game

оо круто,пойду поставлю предзагрузку

2
211186

Интересно, что же получилось в итоге у «гения»???

1
Heather123

выйдет, заценим, надеюсь не хуже 1ой части

8
Kenn1y

Типо не перенесут, быстро они выпустили, хотя, прошло конечно почти 6 лет.
Интересно, геймплей то переработали и не нужно больше бродить по пустым локациям столько времени.

1
MNM 777

В первый же день когда она выйдет на ПК ) а игра хорошая , жду