На PS5 стартовала предзагрузка Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach

Сообщается, что владельцы Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach уже получили возможность начать предзагрузку игры на PS5. Общий размер дистрибутива составляет 91,5 ГБ, при этом для старта потребуется загрузить 61,14 ГБ.
Death Stranding 2 продолжит сюжет оригинальной игры: чтобы спасти человечество, Сэм вместе с верными спутниками отправляется в опасное путешествие на поиски ответов. Им предстоит пересечь постапокалиптическую Америку, изменившуюся до неузнаваемости из-за аномалий. Преграды, непогода, дикие мутанты - лишь малая часть тех испытаний, что ждут героев.
Релиз Deluxe-издания состоится 24 июня, а стандартное издание выйдет 26 июня.
Дэнуво будет или нет? // Nvidia Power
На РС ее пока не будет
Какое денуво, выход через год только минимум на нормальной игровой платформе // Дмитрий Мазнев
:D, а пока поиграем на том, что есть, не охото ждать год
оо круто,пойду поставлю предзагрузку
Интересно, что же получилось в итоге у «гения»???
выйдет, заценим, надеюсь не хуже 1ой части
Типо не перенесут, быстро они выпустили, хотя, прошло конечно почти 6 лет.
Интересно, геймплей то переработали и не нужно больше бродить по пустым локациям столько времени.
В первый же день когда она выйдет на ПК ) а игра хорошая , жду