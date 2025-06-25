На PS5 вышла Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзимы - Sony выпустила игру с озвучкой на русском языке

Пока состоялся релиз в Индии. Уже в 00:00 состоится релиз в Турции. В большинстве регионов, включая перечисленные, есть озвучка на русском.

Пора примерить на себя роль курьера во второй раз в A Hideo Kojima Game.

По сюжету Сэм, Фрэджайл и их товарищи отправляются в путешествие на корабле «Магеллан», чтобы вновь спасти человечество от вымирания. За пределами UCA (Соединённых Городов Америки) их ждут потусторонние враги и опасности природы.

История сиквела развернётся спустя 11 месяцев после первой части. На этот раз Сэму Портеру предстоит подключить к хиральной сети Мексику и Австралию. В преодолении пути протагонисту будут помогать, в том числе постройки других игроков благодаря системе социальных связей.

Главные роли в проекте исполнили Норман Ридус (Сэм), Леа Сейду (Фрэджайл), Эль Фаннинг (Туморроу), Сиори Куцуна (Рэйни), Трой Бэйкер (Хиггс), Лука Маринелли (Нил), Алиса Юнг (Люси) и другие. Ключевым композитором стал Woodkid — трёхкратный номинант на премию «Грэмми».

Death Stranding 2: On the Beach получила на Metacritic 90 баллов из 100. Обозреватели назвали её одной из лучших игр Хидео Кодзимы.