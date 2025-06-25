Неиграбельно: Сэм в Death Stranding 2 больше не реагирует, если долго пялиться на его промежность

Одной из самых запоминающихся "пасхалок" в оригинальной Death Stranding была реакция Сэма на попытку рассмотреть его промежность. Как и героини NieR: Automata или Stellar Blade, Сэм отворачивался, а после нескольких попыток и вовсе мог ударить по камере , если игрок слишком долго пялился ему между ног.

С выходом Death Stranding 2 фанаты сразу же бросились проверять, осталась ли в игре эта забавная механика. К их разочарованию, Сэм больше не реагирует на попытки разглядеть его "достоинство" — теперь он просто сидит, будто ничего не происходит.

Пользователь Reddit под ником B4umkuch3m опубликовал видео, демонстрирующее отсутствие реакции Сэма, и в шутку назвал игру "неиграбельной". Другой игрок, Agreeable-Camp8881, признался, что первым делом проверил именно это, но "даже приближение камеры к его ногам теперь не вызывает никакой реакции".

Похоже, в сиквеле стало значительно меньше интерактивных моментов в личной комнате. Как отмечают игроки, максимум, что можно получить от Сэма — это легкий подмиг. Так что игрокам не стоит тратить время на изучение каждой части его тела в надежде на ответную реакцию — её не будет.