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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 515 оценок

Неиграбельно: Сэм в Death Stranding 2 больше не реагирует, если долго пялиться на его промежность

2BLaraSex 2BLaraSex

Одной из самых запоминающихся "пасхалок" в оригинальной Death Stranding была реакция Сэма на попытку рассмотреть его промежность. Как и героини NieR: Automata или Stellar Blade, Сэм отворачивался, а после нескольких попыток и вовсе мог ударить по камере , если игрок слишком долго пялился ему между ног.

С выходом Death Stranding 2 фанаты сразу же бросились проверять, осталась ли в игре эта забавная механика. К их разочарованию, Сэм больше не реагирует на попытки разглядеть его "достоинство" — теперь он просто сидит, будто ничего не происходит.

Пользователь Reddit под ником B4umkuch3m опубликовал видео, демонстрирующее отсутствие реакции Сэма, и в шутку назвал игру "неиграбельной". Другой игрок, Agreeable-Camp8881, признался, что первым делом проверил именно это, но "даже приближение камеры к его ногам теперь не вызывает никакой реакции".

Похоже, в сиквеле стало значительно меньше интерактивных моментов в личной комнате. Как отмечают игроки, максимум, что можно получить от Сэма — это легкий подмиг. Так что игрокам не стоит тратить время на изучение каждой части его тела в надежде на ответную реакцию — её не будет.

35
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
butcher69

рефанд

21
saa0891

Нашлись любители разглядывать промежность мужика.

17
Твоя Мaмкa

Во-во! Я про это вообще не знал, хотя первую часть прошел 2 раза, сначала на ps4, а потом directors cut на ps5

7
Сережаа

Видимо в гениальной игре это самое интересное что есть. xD

9
Roayal cat Сережаа

Не видимо а так и есть. Это были самые интересные механики в игре без шуток.

4
Sivispacempb

Просто в первой игре Сэм и игрок были не знакомы , а тут уже все свои...

13
Избранный Белиара

А может, гениалый Кодзима так специально сделал, чтобы показать, что Сэм смирился со странностями и извращенностями игроков, поэтому не обращает внимания)

6
Аспиринчик

Идорство какое-то.

2
MLShadow

Да это чисто рофл, вот если бы такая функция была бы в Стеллар Блейд, а потом исчезла...

2
Carissa7517

Чалбоебы

1
Jarvis666

Да и пофиг, те интерактивные анимации, которые были в первой части очень странные и нелепые.

1
211186

Вот чепуха то пздц…

1
askazanov

Там походу больше делать нечего что ли? )))

1
Kokoprime1991
2
Taicho Kokoprime1991

Что? И тут, блин, Дебра Уилсон?! Она везде и всюду в играх.

2
Альфред Степанов Taicho

везде эту мерзкую негру пучеглазую пихают

3
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