"Некоторые кринжанут": Хидео Кодзима оставил пасхалку в Death Stranding 2

Лицо гейм-дизайнера можно увидеть при определенных обстоятельствах
Хидео Кодзима дал некоторые комментарии про Death Stranding 2 после официального выхода игры. Оказалось, что гейм-дизайнер лично поместил собственный портрет в экшен в качестве пасхалки.
Если бы я попросил сделать это коллег, то они бы проигнорировали меня. Если посмотреть на ночное небо во время посещения горячего источника, то вы увидите интересные вещи. Некоторые кринжанут. - Хидео Кодзима, гейм-дизайнер
Также Хидео Кодзима рассказал, что часто чувствует себя одиноким. Эти ощущения обострились во время COVID-19: тогда гейм-дизайнер активно придумывал сюжет Death Stranding 2.
Долгое время, особенно во время пандемии COVID-19, в офисе почти никого не было, и мне пришлось придумывать сценарий самому. Ближе к концу все собрались в офисе, и мы работали вместе, но я изначальный автор, гейм-дизайнер и режиссер, поэтому я нахожусь в ином положении по сравнению с персоналом.- Хидео Кодзима, гейм-дизайнер
Экшен вышел 26 июня на PS5. Геймеры назвали Death Stranding 2 «настоящим некстгеном». А Digital Foundry признали продолжение серии «Одной из самых красивых игр поколения».
В финальных титрах вместо имëн других людей там только Хидео Кодзима? ))
Не, там Вася, просто Вася.
Скромный он человек, конечно))
"гениально " как и всегда.поэтому я считаю его не более чем переоцененным популистом и фриком.как собсно и илона маска.их деятельность это делать всякую неоднозначную херню что бы привлекать к себе внимание
Кринжую как только вижу очередной пук про него на игровых порталах
раз уж зашёл разговор.....
п.с. : смотреть с минуты.