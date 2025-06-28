"Некоторые кринжанут": Хидео Кодзима оставил пасхалку в Death Stranding 2

Лицо гейм-дизайнера можно увидеть при определенных обстоятельствах

Хидео Кодзима дал некоторые комментарии про Death Stranding 2 после официального выхода игры. Оказалось, что гейм-дизайнер лично поместил собственный портрет в экшен в качестве пасхалки.

Если бы я попросил сделать это коллег, то они бы проигнорировали меня. Если посмотреть на ночное небо во время посещения горячего источника, то вы увидите интересные вещи. Некоторые кринжанут. - Хидео Кодзима, гейм-дизайнер

Также Хидео Кодзима рассказал, что часто чувствует себя одиноким. Эти ощущения обострились во время COVID-19: тогда гейм-дизайнер активно придумывал сюжет Death Stranding 2.

Долгое время, особенно во время пандемии COVID-19, в офисе почти никого не было, и мне пришлось придумывать сценарий самому. Ближе к концу все собрались в офисе, и мы работали вместе, но я изначальный автор, гейм-дизайнер и режиссер, поэтому я нахожусь в ином положении по сравнению с персоналом.- Хидео Кодзима, гейм-дизайнер

Экшен вышел 26 июня на PS5. Геймеры назвали Death Stranding 2 «настоящим некстгеном». А Digital Foundry признали продолжение серии «Одной из самых красивых игр поколения».