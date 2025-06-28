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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 554 оценки

"Некоторые кринжанут": Хидео Кодзима оставил пасхалку в Death Stranding 2

GameFoxNews GameFoxNews

Лицо гейм-дизайнера можно увидеть при определенных обстоятельствах

Хидео Кодзима дал некоторые комментарии про Death Stranding 2 после официального выхода игры. Оказалось, что гейм-дизайнер лично поместил собственный портрет в экшен в качестве пасхалки.

Если бы я попросил сделать это коллег, то они бы проигнорировали меня. Если посмотреть на ночное небо во время посещения горячего источника, то вы увидите интересные вещи. Некоторые кринжанут. - Хидео Кодзима, гейм-дизайнер

Также Хидео Кодзима рассказал, что часто чувствует себя одиноким. Эти ощущения обострились во время COVID-19: тогда гейм-дизайнер активно придумывал сюжет Death Stranding 2.

Долгое время, особенно во время пандемии COVID-19, в офисе почти никого не было, и мне пришлось придумывать сценарий самому. Ближе к концу все собрались в офисе, и мы работали вместе, но я изначальный автор, гейм-дизайнер и режиссер, поэтому я нахожусь в ином положении по сравнению с персоналом.- Хидео Кодзима, гейм-дизайнер

Экшен вышел 26 июня на PS5. Геймеры назвали Death Stranding 2 «настоящим некстгеном». А Digital Foundry признали продолжение серии «Одной из самых красивых игр поколения».

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666
но я изначальный автор, гейм-дизайнер и режиссер, поэтому я нахожусь в ином положении по сравнению с персоналом

В финальных титрах вместо имëн других людей там только Хидео Кодзима? ))

7
hpi

Не, там Вася, просто Вася.

Сергей Понащенко

Скромный он человек, конечно))

7
ДаДжи

"гениально " как и всегда.поэтому я считаю его не более чем переоцененным популистом и фриком.как собсно и илона маска.их деятельность это делать всякую неоднозначную херню что бы привлекать к себе внимание

5
Илья_Казаков_93
3
Человек-Анекдот

Кринжую как только вижу очередной пук про него на игровых порталах

ImUndecovahBruh

раз уж зашёл разговор.....

п.с. : смотреть с минуты.