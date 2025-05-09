Некоторые треки исландской группы Low Roar из оригинальной Death Stranding появятся в сиквеле в виде ремиксов

Кодзима подтвердил, что некоторые треки исландской группы Low Roar из оригинальной Death Stranding появятся в сиквеле, однако только в виде ремиксов. Изначально, семья покойного вокалиста группы Райана Каразии попросила добавить в игру один из невыпущенных треков, на что геймдизайнер ответил отказом.

Меня попросили смиксовать его и использовать для игры. Я не Райан, поэтому сначала я отказался.Тем не менее, в прошлом году мне отправили альбом с ремиксом песен, поэтому я использовал некоторые из них.



Я сильно беспокоился о музыке, и мне в социальных сетях приходили сообщения с вопросом: "Будет ли музыкальный опыт сиквела на таком же уровне, как Low Roar?" На недавнем мероприятии, я представил песню от Woodkid и с облегчением увидел, что она была хорошо принята во всем мире.

Кодзима также рассказал небольшую историю знакомства с исполнителем Woodkid, который напишет большую часть музыки для сиквела.

Все произошло в небольшом отеле Парижа в 2020 году, где Woodkid лично попросил послушать Кодзиму тогда ещё его неизданный трек Goliath, от которого геймдизайнер остался в восторге.

Позже, вернувшись в Японию, геймдизайнер увидел полноценный клип, который как будто очень сильно был вдохновлён миром Death Stranding. После этого, Кодзима выбрал его одним из композиторов игры, даже не задумываясь.

Причем на этот раз Woodkid будет писать оригинальный саундтрек вместе с другим композитором Людвигом Форселлом, написавшим большую часть OSTа для первой Death Stranding.

Релиз долгожданного сиквела состоится 26 июня эксклюзивно на PS5.