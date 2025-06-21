Некоторые уже получили свои копии Death Stranding 2 раньше времени; отчет указывает на режим 120 Гц на PS5 Pro

Сообщается, что ранние копии приключенческой игры Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions уже оказались в руках некоторых счастливчикв.

Поклонники начали получать ранние копии Death Stranding 2: On the Beach за четыре дня до запуска игры в раннем доступе и почти за неделю до релиза. Пользователь Reddit trapdave1017 — один из таких людей, и он поделился фотографией, на которой у него есть физическая копия предстоящей игры.

Пользователь Reddit также поделился скриншотами из игры Death Stranding 2: On the Beach, запущенной на PS5 Pro.

Что касается различий в графических режимах Death Stranding 2: On the Beach, пользователь Reddit сказал, что качество изображения, по-видимому, остается довольно хорошим в режиме производительности. Он считает, что игра использует PSSR на основе ИИ от Sony для масштабирования. Тем не менее, он не совсем понял, есть ли какие-либо различия в качестве освещения в режимах качества и производительности.

Пользователь также подтвердил, что в настоящее время Death Stranding 2: On the Beach не имеет сбалансированного режима. Однако он упомянул, что переключение в режим производительности на дисплее с частотой 120 Гц запускает игру выше 60 кадров в секунду. Этот сценарий, скорее всего, предназначен для дисплеев с поддержкой VRR, поскольку частота кадров, вероятно, сильно варьируется.