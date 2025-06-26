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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 534 оценки

Ничего не понятно, но очень интересно: Хидео Кодзима представил 6-минутный финальный трейлер Death Stranding 2

butcher69 butcher69

26 июня состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach — одной из самых ожидаемых игр года. В честь этого события Хидео Кодзима лично смонтировал финальный трейлер, продолжительностью шесть минут.

Видео раскрывает новые сюжетные детали, но, по словам самого Кодзимы, он старался не раскрывать ключевых поворотов, чтобы сохранить интригу для игроков. Трейлер насыщен атмосферой загадочности и визуальными аллюзиями, ставшими фирменным стилем франшизы.

Игра уже получила высокие оценки от критиков: 90 баллов на Metacritic и похвалы от Digital Foundry за техническое совершенство. Всем кто уже начал своё прохождение сиквела или только планирует, будет полезно ознакомиться с нашими гайдами, которые раскрывают запутанные моменты из игры.

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Комментарии: 36
Ваш комментарий
ArexSOnk

Называть эту игру "скучным симулятором курьера" могут только ограниченные в умственном развитии люди. Но это ладно, не всем же дано мозг в голове иметь. Есть еще те, кому не нравится сеттинг и геймплей игры (такие люди обычно проходят мимо, не утруждая себя чтением новости и, уж тем более, написанием комментов). Но люди поливающие игру помоями в каждой новости - это реально отбитые ущербы.

30
Фаршированные Яйца

Ух ты какой рыцарь. Мамина гордость!

22
Dark1994

Во вторую не играл, а что есть первая часть если не скучный симулятор курьера? Честно наиграл там 5 часов прежде чем снести, наиунылейший геймлей, может только накуренным будет нормально повтыкать. Сюжет слишком редко подаётся, что бы терпеть этот геймплей, на ютубе глянул пересказ сюжета и все.

9
ArexSOnk Фаршированные Яйца

Боюсь представить, что творится в башке у чела, который себе придумывает такой ник. Можешь отойти немного подальше?

7
Tiger Goose

Спасибо гению за его выдающиеся работы.

13
Артур Деменко

Казима гееений !!!

1
myLastStop

пока прошёл только четыре эпизода, но впечатление уже сложилось, игра - 🔥!

10
Святой Джо

Первая часть довольно неплохая игра на 5 из 10, можно поиграть минут 15-20 до сноса с ссд.

8
Great-heartedElio

за 15-20 минут она не раскрывается. Мне потребовалось где-то полчаса чтобы снести.

6
Аристов--Черный

Выглядит забавно. Через годик - другой ознакомлюсь, если не буду занят настоящими играми:)

5
Пользователь ВКонтакте

На мой взгляд игра переоценена // Кирилл Рысевич

4
Great-heartedElio

я не говорю, что игра шляпа, кому-то может и нравится такое, но 90 она не заслуживает вовсе.

3
Badghost

Как и первая часть, слишком затянуто, даже слииииииииииииииишкооооооооооом затянуто

spaMER_ID

На Ютубе каждый второй обрыган с 10ой зрителей, купивший диск у перекупа на Авито стримит во всю, забрали всю ленту. А он тут трейлеры свои режиссирует.

1
SubaruBrzDream

♥♥♥

Пользователь ВКонтакте

Ни***я не понятно но очень интересно // Mikhail Tsyganov

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