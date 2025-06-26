Ничего не понятно, но очень интересно: Хидео Кодзима представил 6-минутный финальный трейлер Death Stranding 2

26 июня состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach — одной из самых ожидаемых игр года. В честь этого события Хидео Кодзима лично смонтировал финальный трейлер, продолжительностью шесть минут.
Видео раскрывает новые сюжетные детали, но, по словам самого Кодзимы, он старался не раскрывать ключевых поворотов, чтобы сохранить интригу для игроков. Трейлер насыщен атмосферой загадочности и визуальными аллюзиями, ставшими фирменным стилем франшизы.
Игра уже получила высокие оценки от критиков: 90 баллов на Metacritic и похвалы от Digital Foundry за техническое совершенство. Всем кто уже начал своё прохождение сиквела или только планирует, будет полезно ознакомиться с нашими гайдами, которые раскрывают запутанные моменты из игры.
Называть эту игру "скучным симулятором курьера" могут только ограниченные в умственном развитии люди. Но это ладно, не всем же дано мозг в голове иметь. Есть еще те, кому не нравится сеттинг и геймплей игры (такие люди обычно проходят мимо, не утруждая себя чтением новости и, уж тем более, написанием комментов). Но люди поливающие игру помоями в каждой новости - это реально отбитые ущербы.
Ух ты какой рыцарь. Мамина гордость!
Во вторую не играл, а что есть первая часть если не скучный симулятор курьера? Честно наиграл там 5 часов прежде чем снести, наиунылейший геймлей, может только накуренным будет нормально повтыкать. Сюжет слишком редко подаётся, что бы терпеть этот геймплей, на ютубе глянул пересказ сюжета и все.
Боюсь представить, что творится в башке у чела, который себе придумывает такой ник. Можешь отойти немного подальше?
Спасибо гению за его выдающиеся работы.
Казима гееений !!!
пока прошёл только четыре эпизода, но впечатление уже сложилось, игра - 🔥!
Первая часть довольно неплохая игра на 5 из 10, можно поиграть минут 15-20 до сноса с ссд.
за 15-20 минут она не раскрывается. Мне потребовалось где-то полчаса чтобы снести.
Выглядит забавно. Через годик - другой ознакомлюсь, если не буду занят настоящими играми:)
На мой взгляд игра переоценена // Кирилл Рысевич
я не говорю, что игра шляпа, кому-то может и нравится такое, но 90 она не заслуживает вовсе.
Как и первая часть, слишком затянуто, даже слииииииииииииииишкооооооооооом затянуто
На Ютубе каждый второй обрыган с 10ой зрителей, купивший диск у перекупа на Авито стримит во всю, забрали всю ленту. А он тут трейлеры свои режиссирует.
♥♥♥
Ни***я не понятно но очень интересно // Mikhail Tsyganov