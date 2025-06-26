Ничего не понятно, но очень интересно: Хидео Кодзима представил 6-минутный финальный трейлер Death Stranding 2

26 июня состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach — одной из самых ожидаемых игр года. В честь этого события Хидео Кодзима лично смонтировал финальный трейлер, продолжительностью шесть минут.

Видео раскрывает новые сюжетные детали, но, по словам самого Кодзимы, он старался не раскрывать ключевых поворотов, чтобы сохранить интригу для игроков. Трейлер насыщен атмосферой загадочности и визуальными аллюзиями, ставшими фирменным стилем франшизы.

Игра уже получила высокие оценки от критиков: 90 баллов на Metacritic и похвалы от Digital Foundry за техническое совершенство. Всем кто уже начал своё прохождение сиквела или только планирует, будет полезно ознакомиться с нашими гайдами, которые раскрывают запутанные моменты из игры.