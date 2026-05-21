Николас Виндинг Рефн повторил судьбу своего героя из Death Stranding 2 - даже сейчас режиссёр не смог сдержать слез

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима не перестает удивлять мир своими почти сверхъестественными способностями к предвидению. Еще не забылись шутки фанатов о том, как оригинальная Death Stranding «напророчила» курьерские будни в период глобальной пандемии коронавируса, а в сиквеле вскрылась еще одна, на этот раз шокирующая история предвидения судьбы живого человека.

В ходе недавней пресс-конференции на 79-м Каннском кинофестивале знаменитый датский режиссер Николас Виндинг Рефн — давний друг Кодзимы и прообраз персонажа Хартмана из вселенной Death Stranding — сделал невероятно трогательное признание. Три года назад он столкнулся с тяжелым заболеванием и остановкой сердца из-за утечки в кровеносных сосудах, в результате чего находился в состоянии клинической смерти в течение целых 25 минут, пока врачи боролись за его жизнь. Не скрывая слез перед аудиторией, режиссер описал свое воскрешение как шанс:

Сейчас я чувствую себя почти бионическим человеком, потому что понял, что мне был дан уникальный подарок... Как много людей получают шанс начать все сначала после того, как уже умерли?.

Оказывается, задолго до этих печальных событий в реальной жизни, Хидео Кодзима уже прописал новую сюжетную линию для цифровой версии датского режиссера в Death Stranding 2. Во второй части сердце игрового Хартмана претерпит пугающие мутации, начав в буквальном смысле аномально увеличиваться в размерах из-за болезни героя.

Как позже поделился сам разработчик:

Когда я придумывал концепт, то создал эту завязку (для DS 2), чтобы вы смогли в прямом смысле слова разглядеть патологию сердца Хартмана, — объяснил геймдизайнер. — А потом Николас просто позвонил мне однажды и буднично заявил, что только что перенес операцию на сердце... Знаете, я тогда испытал настоящий, неконтролируемый страх и невероятное беспокойство за него. Я ведь вовсе не собирался "снова всё предсказывать", но от такого мне было поистине жутко.

Остается лишь надеяться, что остальная фантазия авторов приключений Сэма Бриджеса из второй части франшизы больше не будет столь безжалостно воплощаться в суровую действительность мира.