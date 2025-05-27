Норман Ридус: Death Stranding 2 станет понятнее, динамичнее и целенаправленнее

Актёр Норман Ридус, исполнивший главную роль в Death Stranding, поделился обнадеживающей новостью для тех, кто был сбит с толку первой игрой. В интервью IGN он признался, что и сам не до конца понимал, что происходит в оригинале, но сиквел, по его словам, станет более доступным и насыщенным действием.

Режиссёр и автор Death Stranding Хидео Кодзима славится своим необычным подходом к повествованию. Его сюжеты часто полны символизма, сюрреализма и сложных метафор. В первой части игрокам пришлось переваривать образы «пляжа» между жизнью и смертью, младенцев в капсулах, оружия из человеческих отходов и массу философских размышлений. Даже среди поклонников Kojima Productions не все смогли легко разобраться в замысле автора.

Однако Death Stranding 2, судя по словам Ридуса, станет более направленным. «В этой игре больше действия, больше понятной цели, к которой движется история», — отметил актёр. Он также добавил, что полностью понять, что происходит в голове Кодзимы, вряд ли способен кто-либо: «Это дико, но здорово. Он — человек с необычными, но блестящими идеями».

Ридус также выразил заинтересованность в участии в экранизации Death Stranding, хотя отметил, что проект пока находится на очень раннем этапе. Возможно, фильм не будет напрямую связан с его персонажем Сэмом Бриджесом, а расскажет другую историю во вселенной Death Stranding.

Выход Death Stranding 2 намечен на 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.