Норман Ридус намекнул, что Death Stranding 2 будет более жестокой и насыщенной экшеном

Death Stranding, которая привлекла более 16 миллионов человек, вошла в число самых узнаваемых игр Хидео Кодзимы. В сиквеле разработчик готов совершить еще одно умопомрачительное путешествие по этой вселенной, пригласив в нее богатый актерский состав, в том числе и Нормана Ридуса.

В прошлом месяце был показан новый трейлер к сиквелу, что вызвало еще большее ожидание проекта. Норман Ридус также рассказал больше об игре, заявив, что в ней будет еще больше ужасов и насилия.

Норман Ридус недавно обсуждал новый трейлер, объясняя, что некоторые элементы все еще сбивают его с толку. Это вполне естественно, ведь последние трейлеры Хидео Кодзимы заставили многих хардкорных фанатов почесать голову в недоумении.

Он заявил, что сюжет постепенно складывается воедино, поскольку каждый трейлер раскрывает все больше информации об игре. Актер также отметил, что игра, кажется, имеет гораздо более грандиозный подход к масштабам этой вселенной.

Однако самым интересным оказался его комментарий о характере игры. Норман Ридус сравнил первую игру и Death Stranding 2, заявив, что вторая кажется более агрессивной.

Мне кажется, что в этой игре больше насилия.

Это должно отразиться и на геймплее, что приведет к более впечатляющим битвам с боссами и декорациям, поскольку Death Stranding 2 использует все преимущества аппаратной части PS5. В связи с этим Хидео Кодзима заявил, что к запуску игры графика будет улучшена.