Норман Ридус намекнул, что Death Stranding 2 будет более жестокой и насыщенной экшеном

Death Stranding, которая привлекла более 16 миллионов человек, вошла в число самых узнаваемых игр Хидео Кодзимы. В сиквеле разработчик готов совершить еще одно умопомрачительное путешествие по этой вселенной, пригласив в нее богатый актерский состав, в том числе и Нормана Ридуса.
В прошлом месяце был показан новый трейлер к сиквелу, что вызвало еще большее ожидание проекта. Норман Ридус также рассказал больше об игре, заявив, что в ней будет еще больше ужасов и насилия.
Норман Ридус недавно обсуждал новый трейлер, объясняя, что некоторые элементы все еще сбивают его с толку. Это вполне естественно, ведь последние трейлеры Хидео Кодзимы заставили многих хардкорных фанатов почесать голову в недоумении.
Он заявил, что сюжет постепенно складывается воедино, поскольку каждый трейлер раскрывает все больше информации об игре. Актер также отметил, что игра, кажется, имеет гораздо более грандиозный подход к масштабам этой вселенной.
Однако самым интересным оказался его комментарий о характере игры. Норман Ридус сравнил первую игру и Death Stranding 2, заявив, что вторая кажется более агрессивной.
Мне кажется, что в этой игре больше насилия.
Это должно отразиться и на геймплее, что приведет к более впечатляющим битвам с боссами и декорациям, поскольку Death Stranding 2 использует все преимущества аппаратной части PS5. В связи с этим Хидео Кодзима заявил, что к запуску игры графика будет улучшена.
Ждем!
Каеф.
Ну и хорошо, а то симулятор курьера не всем зашел, хотя было интересно прокладывать путь
Вот именно! Как исследование это круто, лесницы ставишь, крюки вбиваешь, ищешь наилучшие места что-бы перебраться, разные поверхности и погодные условия - всё это интересно из-за реалистичности физики и графики. Чем-то напоминает Mudrunner/Snowrunner ток без машин. А вот работать доставщиком уже превращается в дрочильню. Кодзимбе надо придумать поинтереснее задачи, ради которых бы стоило возвращаться на старые места.
Больше экшна, перестрелок и это хорошо:) Но не до того надеюсь будет доходить, что ты оставил заказ в одной стороне, зачистил большую область, а потом вернулся за ним и так каждый раз.