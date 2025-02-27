Норман Ридус, Трой Бейкер и Woodkid станут гостями презентации Death Stranding 2: On the Beach

Kojima Productions и PlayStation анонсировали, что несколько знаменитых гостей примут участие в презентации Death Stranding 2: On the Beach на SXSW 2025. В числе гостей — Норман Ридус, который вновь исполнит роль Сэма, Трой Бейкер, вернувшийся к роли Хиггса, и музыкант Woodkid, чья роль в игре пока остаётся неизвестной, хотя его внешний вид был отсканирован для игры ещё в 2022 году.

Конечно, не обойдётся без самого Хидео Кодзимы, который всегда является центром внимания в таких мероприятиях.

Презентация состоится 10 марта в рамках SXSW, а сам релиз Death Stranding 2 на PS5 ожидается в этом году.