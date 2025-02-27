Норман Ридус, Трой Бейкер и Woodkid станут гостями презентации Death Stranding 2: On the Beach

Kojima Productions и PlayStation анонсировали, что несколько знаменитых гостей примут участие в презентации Death Stranding 2: On the Beach на SXSW 2025. В числе гостей — Норман Ридус, который вновь исполнит роль Сэма, Трой Бейкер, вернувшийся к роли Хиггса, и музыкант Woodkid, чья роль в игре пока остаётся неизвестной, хотя его внешний вид был отсканирован для игры ещё в 2022 году.
Конечно, не обойдётся без самого Хидео Кодзимы, который всегда является центром внимания в таких мероприятиях.
Презентация состоится 10 марта в рамках SXSW, а сам релиз Death Stranding 2 на PS5 ожидается в этом году.
Оклемался окончательно после пинка Конами. Опять множество звезд, которым отвалили огромные гонорары, симфонические оркестры, презентации и маркетинговый чес по миру, чтоб потом увидеть невнятный геймплей и очередные попытки Кодзимы выделиться.
По сути он мог бы просто снимать фильмы, не прикрываясь оберткой видеоигр, но в данном жанре он станет как и все, да, и имя свое в титрах десяток раз сложно запихнуть.
А тут такой городской сумасшедший один, который постоянно сидит под крылом корпораций, ни в чем ему не отказывающих, но зявляющий о самостоятельности. На руках его носят, награждают, правда все больше за былые заслуги, новых десяток лет просто нет.
Главное японскому бедолаге на релиз ГТА6 не нарваться, а то опять уйдет в депрессию, поэтому будет максимально оттягивать релиз своего поделия. У Кодзимы звездная болезнь и его трясет от серьезной конкуренции, он привык быть на виду, любит похвалу и высокие оценки, отсюда и эти помпезные конференции и постоянное мелькание во всех соцсетях или медиа с гостями. Чтоб заранее создать ореол чего-то внушительного, популярного и дорогого за счет приглашенных звезд.
Не геймплей же показывать, там те же яйца, только в профиль.
Очень рад возвращению Троя Бейкера к роли, яркий персонаж получился.
Опять будет облизывать Ридуса?