Новая демонстрация Death Stranding 2 знакомит с Нилом, которого играет Лука Маринелли

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 была показана новая кат-сцена из Death Stranding 2: On the Beach, в которой зрители впервые полноценно познакомились с персонажем по имени Нил. Его сыграл итальянский актёр Лука Маринелли. По словам Хидео Кодзимы, Нил в определённой степени заменит Клиффа из первой части — героя в исполнении Мадса Миккельсена.

В отрывке персонаж Люси обращается к Нилу с загадочной репликой: «Ты правда не помнишь меня?» — после чего сцена заканчивается напряжённым моментом с прикосновением, демонстрирующим, что оба персонажа носят одинаковый меткообразный символ. Это усиливает предположение, что их связывает нечто большее, чем простое знакомство, — возможно, общая судьба или общее проклятие.

Хидео Кодзима подтвердил, что не станет раскрывать больше подробностей до живой демонстрации геймплея, которая состоится в воскресенье, 8 июня. В ней будет представлен полноценный игровой эпизод с участием Нила. Выход Death Stranding 2: On the Beach запланирован уже через 20 дней — на 27 июня 2025 года. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, затем добереться и до ПК.