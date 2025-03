Новые подробности Death Stranding 2: On The Beach раскрыты на официальном сайте PlayStation

Совершенно новые подробности о предстоящей игре Death Stranding 2: On the Beach от Sony Interactive Entertainment и Kojima Productions были раскрыты на официальном сайте PlayStation.

Официальная веб-страница PlayStation для Death Stranding 2: On the Beach получила обновление, откуда стало известно, что в игре будут представлены невероятно разнообразные локации, наполненные секретами и уникальными испытаниями. Игра также предложит ряд возможностей для борьбы как с человеческими врагами, так и с потусторонними существами, включая агрессивные, скрытные и невраждебные подходы.

Согласно официальному сайту PlayStation, история в Death Stranding 2: On the Beach продолжится с того места, на котором остановилась оригинальная игра. Как и в первой игре, действия одного игрока могут влиять на то, как другие взаимодействуют с его миром, и наоборот. На странице также упоминаются имена главных персонажей, представленных в игре, за исключением гигантского самурая, который остается загадочной фигурой. Сюда входят Сэм Портер Бриджес и Лу, Фрэджайл, Тарман, Туморрой, Хиггс Монаган и Доллмэн.

В официальном FAQ на веб-странице игры PlayStation указано, что игрокам не обязательно играть в Death Stranding перед началом Death Stranding 2: On the Beach. Однако говорится, что знакомство с первой игрой поможет им понять игровой процесс, сюжет и персонажей сиквела. Кроме того, на веб-сайте уточняется, что Kojima Productions в настоящее время не планирует включать внутриигровые покупки в Death Stranding 2: On the Beach.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет эксклюзивно для PS5.