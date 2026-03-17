Новый ролик раскрывает закулисье создания Death Stranding 2: On The Beach

Sony и Kojima Productions представили короткий ролик по Death Stranding 2: On The Beach, раскрывающий закулисье создания игры. Видео посвящено процессу performance capture — съёмке актёрской игры, лежащей в основе постановки сцен.

В ролике показана работа актёров на площадке, включая Норман Ридус и Леа Сейду. Можно увидеть, как их движения, мимика и эмоции переносятся на цифровых персонажей, формируя кинематографичный стиль проекта.

Видео даёт редкую возможность взглянуть на то, как создаются сцены, сочетающие актёрскую игру и современные технологии.

Игра уже доступна на PlayStation 5, а релиз на ПК состоится 19 марта 2026 года. Предзаказы открыты в Steam и Epic Games Store.