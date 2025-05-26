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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 457 оценок

Новый трейлер Death Stranding 2 может выйти уже в эту среду

Gruz_ Gruz_

В эту среду, Kojima Productions сообщит новости, связанные с Death Stranding 2: On the Beach, - возможно, новый трейлер. Публикация была сделана на официальном X-профиле студии с подписью: «Жду, когда приедет курьер...».

Хидео Кодзима уже пообещал трейлер, в котором будут раскрыты все сюжетные элементы. «Я собираюсь раскрыть все», - сказал он в одном из предыдущих интервью, подчеркнув, что в трейлере будет представлена важнейшая информация о повествовании сиквела.

Новая игра с Сэмом Бриджесом (Норман Ридус), выход которой сотоится 26 июня, по-прежнему окружена тайнами. Как и прежде, большая часть сюжета остается необъясненной. Сам Кодзима сравнил сюжет с эпохой Ост-Индской компании, что говорит о более мрачном подходе к связям, в отличие от «маршрута Шелкового пути», предложенного в первой игре.

Финальный ролик Death Stranding 2: On the Beach, если таковой будет, должен появиться задолго до премьеры. Как и в случае с играми Кодзимы, трейлер обещает оставить больше вопросов, чем ответов, и послужить источником новых теорий для фанатов.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Misha Mi

Ну давайте давайте) Интересно, через какой период времени, выйдет на ПК, раз уж первую выпустили, то и вторая должна будет выйти)

2
North235

Не должна выйти, а однозначно выйдет, через годик-другой )

2
Властелин Сосцов

это сони, будет как с пауками и первой частью, годик два

2
ScandalousVaclav

Какой живой, наполненный и разнообразный мир на скрине.

1
Пользователь ВКонтакте

Все таки Кодзима - гений , без вопросов // Илья Прохоров

1
Властелин Сосцов

офигенно атмосферный

1