Новый трейлер Death Stranding 2 может выйти уже в эту среду

В эту среду, Kojima Productions сообщит новости, связанные с Death Stranding 2: On the Beach, - возможно, новый трейлер. Публикация была сделана на официальном X-профиле студии с подписью: «Жду, когда приедет курьер...».

Хидео Кодзима уже пообещал трейлер, в котором будут раскрыты все сюжетные элементы. «Я собираюсь раскрыть все», - сказал он в одном из предыдущих интервью, подчеркнув, что в трейлере будет представлена важнейшая информация о повествовании сиквела.

Новая игра с Сэмом Бриджесом (Норман Ридус), выход которой сотоится 26 июня, по-прежнему окружена тайнами. Как и прежде, большая часть сюжета остается необъясненной. Сам Кодзима сравнил сюжет с эпохой Ост-Индской компании, что говорит о более мрачном подходе к связям, в отличие от «маршрута Шелкового пути», предложенного в первой игре.

Финальный ролик Death Stranding 2: On the Beach, если таковой будет, должен появиться задолго до премьеры. Как и в случае с играми Кодзимы, трейлер обещает оставить больше вопросов, чем ответов, и послужить источником новых теорий для фанатов.