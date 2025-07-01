Новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach демонстрирует возможности фоторежима

Kojima Productions и Sony выпустили трейлер, демонстрирующий фоторежим Death Stranding 2: On the Beach в действии, с его многочисленными инструментами и настройками, доступными для создания действительно впечатляющих снимков.

Как вы можете видеть, вариантов много, и также можно настроить дополнительные источники света, чтобы по-разному освещать персонажей и объекты на переднем плане, экспериментируя с различными решениями перед сохранением изображения.

Некоторые виртуальные фотографы уже опубликовали снимки необычайного качества, используя только фоторежим Death Stranding 2: On the Beach, не прибегая к дальнейшему редактированию: явный признак того, как много внимания разработчики уделили этой функции.

В конце концов, простого взгляда на окружение в новой главы саги и ее необычайный художественный сектор достаточно, чтобы понять, насколько игра подходит для фотографирования.