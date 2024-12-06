Новый трейлер Death Stranding 2 покажут на The Game Awards 2024? Хидео Кодзима появится на мероприятии

Всего через несколько дней состоится 10-я юбилейная церемония The Game Awards. Ведущим мероприятия снова станет Джефф Кили. Незадолго до TGA организаторы раскрывают имена гостей, которые выступят в качестве соведущих на гала-вечере. Недавно подтверждено, что Хидео Кодзима появится на мероприятии. Это означает, что знаменитый разработчик появится на сцене, чтобы объявить номинантов на престижную награду в одной из нескольких категорий и кто её получит.
Однако, возможно, присутствие Хидео Кодзимы означает, что во время мероприятия будет представлен трейлер долгожданной игры Death Stranding 2: On The Beach. Игра, созданная Kojima Productions, должна выйти в 2025 году, и The Game Awards 2024 — отличная возможность представить что-то новое.
Кроме того, Джефф Кили дружит с Кодзимой и появился в первой части игры, а недавно главный редактор сайта Video Games Chronicle предположил, что на гала-вечере будут громкие анонсы. Death Stranding 2 может стать одним из них, так как это один из самых ожидаемых тайтлов в ближайшем будущем.
Ты хоть не подведи...
Я надеюсь что это всё одна большая шутка. Человек сделал абсолютно провальную игру в виде 1 Death Stranding которая получила покупки за счет предыдущих заслуг Кодзимы.
Тот же пример в виде старфилда - кал.
БУквально ходи ходи ходи ходи ходи и всё, курьер дерьма.
А тут 2 игру уже рейтят, что с людьми не так?
Скудному умишке не понять идеи гения... сгинь
Расскажи о чем его дет страндинг? Что она несет в своем посыле к игроку?
Что ж у каждого свои взгляды и интересы, если судить по геймплею то да он необычен и немного скучен но чего стоит сам сюжет игры.
Так что несет игра игроку? Какой смысл у игры? О чем сюжет? Философия?
Если игра будет таким же унылым симулятором ходьбы, как и предыдущая часть то нафиг она нужна?
если ты не способен понять что-то больше, чем фортнайт или конкорд - зачем ты такой нужен?
Сам ты унылый.
Раз 5 пытался начать играть в Death Stranding, хватало максимум на 1.5 часа. Как то от совсем нечего делать все таки решил пробежаться по игре и в итоге прошел всю. Игра на самом делен не долгая сама по себе. По началу да, нудно бегать на большие расстояния, но в процессе игры с новыми способностями и техникой не так заметно уже..., даже затягивает немного))). Вобщем интересно посмотреть на вторую часть. (P.S. "Датствуйте" отыграл нормально)))
Кодзима гений! Участвует в разной деятельности и не только делает игры
У него в работе вроде 3 проекта сразу, так что не факт что только Дес Стрендинг 2, мб еще что покажет
либо он что-то расскажет про OD
Оно то ок, но не сразу выйдет на PC :(
даа,это жаль.На плойке не очень проходить игры, но куда деваться придется пройти 2 раза)
2 часть симулятора ходьбы? Нет спасибо
Да шоб ты там понимал, плебс, он же "ГЕНИЙ" А значит и игра "ГЕНИАЛЬНАЯ"
гейний пхахахаха
Посмотрим что нам приготовит "бурят".