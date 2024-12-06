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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 338 оценок

Новый трейлер Death Stranding 2 покажут на The Game Awards 2024? Хидео Кодзима появится на мероприятии

monk70
Новости

Всего через несколько дней состоится 10-я юбилейная церемония The Game Awards. Ведущим мероприятия снова станет Джефф Кили. Незадолго до TGA организаторы раскрывают имена гостей, которые выступят в качестве соведущих на гала-вечере. Недавно подтверждено, что Хидео Кодзима появится на мероприятии. Это означает, что знаменитый разработчик появится на сцене, чтобы объявить номинантов на престижную награду в одной из нескольких категорий и кто её получит.

Однако, возможно, присутствие Хидео Кодзимы означает, что во время мероприятия будет представлен трейлер долгожданной игры Death Stranding 2: On The Beach. Игра, созданная Kojima Productions, должна выйти в 2025 году, и The Game Awards 2024 — отличная возможность представить что-то новое.

Кроме того, Джефф Кили дружит с Кодзимой и появился в первой части игры, а недавно главный редактор сайта Video Games Chronicle предположил, что на гала-вечере будут громкие анонсы. Death Stranding 2 может стать одним из них, так как это один из самых ожидаемых тайтлов в ближайшем будущем.

-6
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Max Rolens

Ты хоть не подведи...

2
вупсич пупсич

Я надеюсь что это всё одна большая шутка. Человек сделал абсолютно провальную игру в виде 1 Death Stranding которая получила покупки за счет предыдущих заслуг Кодзимы.
Тот же пример в виде старфилда - кал.
БУквально ходи ходи ходи ходи ходи и всё, курьер дерьма.
А тут 2 игру уже рейтят, что с людьми не так?

-2
Max Rolens вупсич пупсич

Скудному умишке не понять идеи гения... сгинь

-2
вупсич пупсич Max Rolens

Расскажи о чем его дет страндинг? Что она несет в своем посыле к игроку?

0
Тим Гранкин вупсич пупсич

Что ж у каждого свои взгляды и интересы, если судить по геймплею то да он необычен и немного скучен но чего стоит сам сюжет игры.

0
вупсич пупсич Тим Гранкин

Так что несет игра игроку? Какой смысл у игры? О чем сюжет? Философия?

0
FilthyZachary

Если игра будет таким же унылым симулятором ходьбы, как и предыдущая часть то нафиг она нужна?

1
Инcайдер

если ты не способен понять что-то больше, чем фортнайт или конкорд - зачем ты такой нужен?

-5
Left Behind.PG

Сам ты унылый.

-1
XericKentaro

Раз 5 пытался начать играть в Death Stranding, хватало максимум на 1.5 часа. Как то от совсем нечего делать все таки решил пробежаться по игре и в итоге прошел всю. Игра на самом делен не долгая сама по себе. По началу да, нудно бегать на большие расстояния, но в процессе игры с новыми способностями и техникой не так заметно уже..., даже затягивает немного))). Вобщем интересно посмотреть на вторую часть. (P.S. "Датствуйте" отыграл нормально)))

1
Jarvis666

Кодзима гений! Участвует в разной деятельности и не только делает игры

1
OnlyWatch

У него в работе вроде 3 проекта сразу, так что не факт что только Дес Стрендинг 2, мб еще что покажет

0
Инcайдер
означает, что во время мероприятия будет представлен трейлер долгожданной игры Death Stranding 2: On The Beach

либо он что-то расскажет про OD

-1
bohdan2015

Оно то ок, но не сразу выйдет на PC :(

-1
SULIK 712

даа,это жаль.На плойке не очень проходить игры, но куда деваться придется пройти 2 раза)

0
lDjazZy

2 часть симулятора ходьбы? Нет спасибо

-3
DezkQ

Да шоб ты там понимал, плебс, он же "ГЕНИЙ" А значит и игра "ГЕНИАЛЬНАЯ"

-1
rtnrwv DezkQ

гейний пхахахаха

-2
SOLUS5678

Посмотрим что нам приготовит "бурят".

-5