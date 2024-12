Новый трейлер Death Stranding 2 покажут на The Game Awards 2024? Хидео Кодзима появится на мероприятии

Всего через несколько дней состоится 10-я юбилейная церемония The Game Awards. Ведущим мероприятия снова станет Джефф Кили. Незадолго до TGA организаторы раскрывают имена гостей, которые выступят в качестве соведущих на гала-вечере. Недавно подтверждено, что Хидео Кодзима появится на мероприятии. Это означает, что знаменитый разработчик появится на сцене, чтобы объявить номинантов на престижную награду в одной из нескольких категорий и кто её получит.

Однако, возможно, присутствие Хидео Кодзимы означает, что во время мероприятия будет представлен трейлер долгожданной игры Death Stranding 2: On The Beach. Игра, созданная Kojima Productions, должна выйти в 2025 году, и The Game Awards 2024 — отличная возможность представить что-то новое.

Кроме того, Джефф Кили дружит с Кодзимой и появился в первой части игры, а недавно главный редактор сайта Video Games Chronicle предположил, что на гала-вечере будут громкие анонсы. Death Stranding 2 может стать одним из них, так как это один из самых ожидаемых тайтлов в ближайшем будущем.