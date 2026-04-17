Обновление Death Stranding 2: On the Beach для ПК добавляет больше аватаров пользователей Steam

Kojima Productions выпустила новое обновление для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, ориентированное на исправление ошибок и сбоев на основе отзывов игроков. Кроме того, обновление улучшило социальные аспекты системы Strand, теперь игроки могут видеть больше аватаров пользователей Steam рядом со своими сообщениями или постройками.
Студия также отметила, что обновление добавляет больше параметров для настройки резкости при масштабировании изображений. Кроме того, были исправлены ошибки, связанные с генерацией кадров.
Примечания к патчу 1.4 для Death Stranding 2: On the Beach на ПК:
- Игроки в Steam теперь будут видеть больше аватаров пользователей Steam в сервисе Social Strand.
- Исправлены различные редкие сбои и реализованы дополнительные улучшения стабильности.
- Расширен диапазон регулировки резкости для параметров масштабирования.
- Улучшено качество изображения для различных текстур, когда качество текстур установлено на «Среднее» или ниже.
- AMD FSR и Intel XeSS Frame Generation теперь корректно учитывают виньетирование при интерполяции кадров.
- Исправлена ошибка, влияющая на внешний вид текущей воды, которая возникала при строительстве горячего источника с включённой генерацией кадров.
- Различные улучшения и исправления ошибок, связанных с пользовательским интерфейсом.
- Исправлены различные мелкие ошибки, связанные с графикой.
