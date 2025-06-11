Обзорный трейлер Death Stranding 2 рассказывает о доставке, улучшениях, скрытности и многом другом

PlayStation выпустила новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions, предположительно последний, которым режиссер Хидео Кодзима дразнил несколько недель назад. Он предлагает обзор игровой механики, от стихийных бедствий, вызванных избытком хиралиума, таких как землетрясения и наводнения, до новых инструментов.
Продолжение состоит из трех основных столпов игрового процесса — доставка, экшен и скрытность. Вы можете разблокировать улучшения и улучшить грузоподъемность или настроить экзоскелеты для автоматической регулировки баланса. Бой допускает более широкий выбор оружия и даже стрельбу во время езды на транспорте.
Для скрытности Фрэджайл рекомендует построить сторожевую башню перед проникновением на вражескую базу, предположительно, чтобы помочь обнаружить врагов и сохранить спокойствие.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5
Вся гениальность Кодзимы заключается в том, что он смог второй раз развести Сони на огромные бабки для выпуска этого поделия.Там первый то не взлетело из-за отсутствия вменяемого игрового процесса. Креатифф у бурята испарился, а тщеславие нет, пришлось презентовать те же щи.
Только в этот раз геймплейные дыры заткнули новыми актерами.
Проект могла спасти мультиплатформа, собственно, с первой частью так и вышло. Очевидно, тут после фиаско эксклюзивность долго не продлится. Только за предзаказы на пк в качестве подарка нужно сразу дарить трейнер для увеличение скорости героя, нулевой вес и прочее. Иначе геймер рискует задохнуться прям перед экраном.
Кому игра кажется xyйнёй, глупец которых свет ещё не видел. Иди дальше играй в танчики ))
Не глупец а экстремист! ☝️
совет на будущее: если лепишь из себя ниибаца знатока и ценителя, не используй такие слова, как "ху*ня" и "танчики", они к образу не подходят.
Чернуха от властелина скама.
не впечатляет выглядит как DLC с нудной механикой