Обзорный трейлер Death Stranding 2 рассказывает о доставке, улучшениях, скрытности и многом другом

PlayStation выпустила новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions, предположительно последний, которым режиссер Хидео Кодзима дразнил несколько недель назад. Он предлагает обзор игровой механики, от стихийных бедствий, вызванных избытком хиралиума, таких как землетрясения и наводнения, до новых инструментов.

Продолжение состоит из трех основных столпов игрового процесса — доставка, экшен и скрытность. Вы можете разблокировать улучшения и улучшить грузоподъемность или настроить экзоскелеты для автоматической регулировки баланса. Бой допускает более широкий выбор оружия и даже стрельбу во время езды на транспорте.

Для скрытности Фрэджайл рекомендует построить сторожевую башню перед проникновением на вражескую базу, предположительно, чтобы помочь обнаружить врагов и сохранить спокойствие.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5