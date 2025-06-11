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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 474 оценки

Обзорный трейлер Death Stranding 2 рассказывает о доставке, улучшениях, скрытности и многом другом

monk70 monk70

PlayStation выпустила новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions, предположительно последний, которым режиссер Хидео Кодзима дразнил несколько недель назад. Он предлагает обзор игровой механики, от стихийных бедствий, вызванных избытком хиралиума, таких как землетрясения и наводнения, до новых инструментов.

Продолжение состоит из трех основных столпов игрового процесса — доставка, экшен и скрытность. Вы можете разблокировать улучшения и улучшить грузоподъемность или настроить экзоскелеты для автоматической регулировки баланса. Бой допускает более широкий выбор оружия и даже стрельбу во время езды на транспорте.

Для скрытности Фрэджайл рекомендует построить сторожевую башню перед проникновением на вражескую базу, предположительно, чтобы помочь обнаружить врагов и сохранить спокойствие.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5

11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
maximus388

Вся гениальность Кодзимы заключается в том, что он смог второй раз развести Сони на огромные бабки для выпуска этого поделия.Там первый то не взлетело из-за отсутствия вменяемого игрового процесса. Креатифф у бурята испарился, а тщеславие нет, пришлось презентовать те же щи.
Только в этот раз геймплейные дыры заткнули новыми актерами.

Проект могла спасти мультиплатформа, собственно, с первой частью так и вышло. Очевидно, тут после фиаско эксклюзивность долго не продлится. Только за предзаказы на пк в качестве подарка нужно сразу дарить трейнер для увеличение скорости героя, нулевой вес и прочее. Иначе геймер рискует задохнуться прям перед экраном.

4
Liwan

Кому игра кажется xyйнёй, глупец которых свет ещё не видел. Иди дальше играй в танчики ))

2
Рикочико

Не глупец а экстремист! ☝️

mongol312

совет на будущее: если лепишь из себя ниибаца знатока и ценителя, не используй такие слова, как "ху*ня" и "танчики", они к образу не подходят.

HoganHog
1
Hаn Solo

Чернуха от властелина скама.

1
WerGC

не впечатляет выглядит как DLC с нудной механикой