Обзоры Death Stranding 2 появятся за три дня до релиза

Зарубежные игровые журналисты рассказали, что уже получили ключи для обзоров Death Stranding 2: On the Beach от Sony и Kojima Productions. По словам обозревателей, рецензии будут опубликованы 23 июня в 15:00 по МСК.

Таким образом первые оценки сиквела Death Stranding Хидео Кодзимы появятся за сутки до начала платного раннего доступа и за три дня до глобального релиза.

По сюжету Сэму Портеру Бриджесу вновь предстоит спасти человечество от вымирания. На этот раз он отправится налаживать связи между людьми за пределами США — действие сиквела развернется в Австралии и Мексике.