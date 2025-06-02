Обзоры Death Stranding 2 появятся за три дня до релиза

Зарубежные игровые журналисты рассказали, что уже получили ключи для обзоров Death Stranding 2: On the Beach от Sony и Kojima Productions. По словам обозревателей, рецензии будут опубликованы 23 июня в 15:00 по МСК.
Таким образом первые оценки сиквела Death Stranding Хидео Кодзимы появятся за сутки до начала платного раннего доступа и за три дня до глобального релиза.
По сюжету Сэму Портеру Бриджесу вновь предстоит спасти человечество от вымирания. На этот раз он отправится налаживать связи между людьми за пределами США — действие сиквела развернется в Австралии и Мексике.
Надо добавить функцию фильтрации новостей по играм : сколько можно уже про эту гениальнейшую гениальность гениальнейшего гения?
Типовой симулятор бродилка и симулятор пропуска анимации/видеороликов.
Для не блещущих умом эта игра так и выглядит.
У меня брат двоюродный, глухонемой, учился в школе-интернате. Там их читать писать особо не учат, текст из двух-трех предложений для них просто бессмысленный набор слов (слова по отдельности понимают, но вместе в осмысленное предложение соединить их не могут). Вот он во все игры так играет. Скипает все диалоги и кат-сцены просто потому, что нихрена не понимает. Но его можно понять и простить, он от природы такой. А когда обычный человек так делает, явно с его мозгами что-то не так. Любимый геймплей для таких - беги стреляй не думай.
А по поводу фильтрации согласен. Добавил бы в черный список новости по Экспедиции 33 и прочему, давно уже вышедшему и пройденному. Ладно новости по игре, которая скоро должна выйти, но постить каждый день новости по играм, про которые уже давно все забыли...
Ого, оказывается, умственные способности можно определить на основе библиотеки игр, и того как геймер вдумчиво играет и насколько глубоко понимает задумку разработчика. Ну что же, если у тебя есть доказательная база и статистические данные для такого дерзкого утверждения, предлагаю написать статью и разместить хотя бы на науч-поп сайтах, скорее всего получишь похвалу и признание.
p.s. Но ты конечно скрытый гений и не одаришь человечество с своим прозрением скрытых механик работы мозга, поэтому предлагаю уподобиться 99% прочих гениев что определяют сущность человека на основе той или иной вкусовщины : просто ответь, что меня забомбило и т.д., ибо ответил на твое сообщение.
Ок
Первая часть была унылым симулятором ходьбы, вторая недалеко ушла но уверен получит от всех 13 из 10
Под понятие "унылый" можно подвести почти всё, что угодно.