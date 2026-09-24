Очаровательная Туморроу из Death Stranding 2 получит детализированную фигурку от Hot Toys

Известный производитель коллекционных фигурок Hot Toys совместно с Kojima Productions представил детализированную фигурку героини Туморроу из экшена Death Stranding 2: On the Beach. Персонаж пополнит элитную линейку «Artisan Edition» в масштабе 1/6.

Коллекционная статуэтка отличается сложным исполнением и высоким качеством материалов. В отличие от стандартных фигурок, Туморроу получила полностью бесшовное силиконовое тело, скрывающее шарнирные сочленения на руках и ногах. Для достижения максимального реализма создатели применили технологию вживления натуральных шерстяных волос и подвижные глазные яблоки, позволяющие менять направление взгляда героини.

В комплект поставки вошли тканевое белое платье, посох, набор сменных кистей, кроссовки и диорамная подставка с брызгами хиральной смолы. Несмотря на потрясающий дизайн и внимание к мелким деталям одежды, фанаты уже обратили внимание на черты лица миниатюры. Хотя скульптура выглядит выразительно, во внешности фигурки все же заметны небольшие отличия с реальным лицом актрисы Эль Фаннинг, которая подарила свой образ и голос персонажу в игре.

Официальная стоимость пока не объявлена, однако, ориентируясь на формат и предыдущие релизы линейки Artisan Edition. Если базовые шарнирные фигурки Hot Toys в масштабе 1/6 обычно стоят в районе 250– 300, то за счет эксклюзивного статуса и премиальных материалов ценник Туморроу с высокой вероятностью составит от $400 до $500 — это около 38 000 – 48 000 рублей по прямому курсу без учета наценок перекупщиков и доставки.