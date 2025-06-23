Одна из самых красивых игр поколения: главное из технического анализа Death Stranding 2: On The Beach от Digital Foundry

Игра выглядит шикарно и работает прекрасно как на PS5, так и на PS5 Pro.

Разработчики из Kojima Productions вновь использовали движок Decima от Guerilla Games. Визуально это одна из самых красивых игр поколения. Ландшафты — от гор до пустынь — детализированы до мелочей: скалы, растительность, погодные эффекты. Небо, освещение и смена времени суток выполнены особенно реалистично.

Особенно впечатляют погодные явления: дождь, буря, смола — всё это влияет не только на картинку, но и на сам геймплей. Вода стала более реалистичной, с динамичным течением и физическим взаимодействием. Система отражений сочетает SSR и трассировку.

Персонажи выглядят невероятно живыми. Улучшено затенение кожи, проработка глаз и волос, а также лицевая и телесная анимация. В катсценах вновь применяется кинематографическая подача с плавной работой камеры, глубиной резкости и эффектом боке.

Во время геймплея модели остаются такими же детализированными — текстуры, симуляция ткани, движения на неровной местности выполнены на высоком уровне.

Игра работает в 60 FPS как на базовой PS5, так и на PS5 Pro, с различиями в разрешении и дальности прорисовки. PS5 Pro обеспечивает немного более чёткое изображение и есть отдельный режим для дисплеев с поддержкой 120 Гц, но опыт в целом схож. Загрузка — почти мгновенная, а HDR поддерживается на системном уровне.

Специалисты Digital Foundry пришли к выводу, что Death Stranding 2: On The Beach — это технически и художественно выдающаяся игра, которая показывает, насколько далеко можно продвинуть интерактивное искусство.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре присутствует озвучка на русском языке.