Одна из самых красивых игр поколения: главное из технического анализа Death Stranding 2: On The Beach от Digital Foundry

Игра выглядит шикарно и работает прекрасно как на PS5, так и на PS5 Pro.
- Разработчики из Kojima Productions вновь использовали движок Decima от Guerilla Games. Визуально это одна из самых красивых игр поколения. Ландшафты — от гор до пустынь — детализированы до мелочей: скалы, растительность, погодные эффекты. Небо, освещение и смена времени суток выполнены особенно реалистично.
- Особенно впечатляют погодные явления: дождь, буря, смола — всё это влияет не только на картинку, но и на сам геймплей. Вода стала более реалистичной, с динамичным течением и физическим взаимодействием. Система отражений сочетает SSR и трассировку.
- Персонажи выглядят невероятно живыми. Улучшено затенение кожи, проработка глаз и волос, а также лицевая и телесная анимация. В катсценах вновь применяется кинематографическая подача с плавной работой камеры, глубиной резкости и эффектом боке.
- Во время геймплея модели остаются такими же детализированными — текстуры, симуляция ткани, движения на неровной местности выполнены на высоком уровне.
- Игра работает в 60 FPS как на базовой PS5, так и на PS5 Pro, с различиями в разрешении и дальности прорисовки. PS5 Pro обеспечивает немного более чёткое изображение и есть отдельный режим для дисплеев с поддержкой 120 Гц, но опыт в целом схож. Загрузка — почти мгновенная, а HDR поддерживается на системном уровне.
- Специалисты Digital Foundry пришли к выводу, что Death Stranding 2: On The Beach — это технически и художественно выдающаяся игра, которая показывает, насколько далеко можно продвинуть интерактивное искусство.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре присутствует озвучка на русском языке.
Красота -- страшная сила. Если смотреть представленный ролик без звука, то в голову никогда не придет мысль, что эта игра одна из самых красивых. Везде пустые локации без особой растительности: жиденькая трава, камни и песок. Еще бы все оное не работало в 60 фпс.
Тот же Горизонт на данном движке, как оригинал, так и сиквел, выглядел интереснее, сочнее и красивее.
Digital Foundry реально скатились за последние пару лет или стали отрабатывать рекламные заказы. Собственно, не только они одни. Некоторые журналисты, которые критиковали первый ДС, тут вдруг его нахваливают за то же самое скучное и к тому же теперь не оригинальное.
Гений настолько "креативный", что выдал ДЛС в другой обертке, с новыми актерами и роликами.
Проект состоит из двух десятков часов роликов с поиском глубинного смысла, и одного десятка геймплейя, где ты любуешься на жопу главного героя. То ли бредущего по полигонной земле за грузом, то ли прущего его дальше. В лучшем случае далут поуправлять транспортом и вы разглядите не только пустыни или горы, но и редкую воду и смолу, с вас 70$.
Истину говоришь !
Чумодан или правда?
Правда
Чумодан и точка
Выглядит и в самом деле не плохо но мир абсолютно мертвый как и в первой.
А как же экспедиция 33? Она же во всём лучшая. не порядок
чемоданище
Начинается, восхваление чуда чудного!
Верить?