Оригинальный саундтрек Death Stranding 2 появился на стриминге

Оригинальный саундтрек к игре Death Stranding 2: On The Beach появился на Apple Music и Spotify. В альбоме 56 композиций, и это уже второй саундтрек из игры, вышедший на стриминговых платформах - вслед за треком Woodkid.

Как и в первой игре, саундтрек безупречен: песни из разных жанров, много эмоций и та особенность, что играет в определенных эпизодах, которые действительно выделяют путешествия Сэма.

Говорят, что в каждом человеке есть немного гениальности и безумия. Что ж, возможно, у Хидео Кодзимы их больше, чем «немного». Да и Death Stranding 2: On The Beach не могла возникнуть из головы другого человека, кроме него. «Безумный», да, но при этом выдающийся и уникальный в истории видеоигр.

Игра, как и ее предшественница, «не для всех», как в плане геймплея, так и в плане сюжета, но она дает именно то, что вы ожидаете от «игры Хидео Кодзимы». Безумная и блестящая. Стелс и висцерал. Волнующая, но в то же время захватывающая. Веселая, но в то же время заставляющая задуматься. Весь пакет. Затрагивая важные и спорные темы, с яркими персонажами и инновациями на вершине инноваций.