Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 042 оценки

Патч 1.5 для Death Stranding 2: On the Beach вышел на ПК

monk70 monk70

Студии KOJIMA PRODUCTIONS и Nixxes Software выпустили обновление 1.5 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach. Патч приносит дополнительную оптимизацию для Steam Deck: повышена производительность в нагруженных сценах (например, лагеря бандитов) и в целом игра должна работать стабильнее в портативном режиме

Управление и интерфейс

  • Улучшен ввод через Steam
  • Повышена производительность интерфейса при игре на клавиатуре и мыши
  • Добавлена подсказка для входа в фоторежим на контроллерах без тачпада

Исправления и стабильность

  • Исправлен вылет при закрытии лаунчера кнопкой «X»
  • Внесены общие улучшения интерфейса
  • Исправлены ошибки локализации
  • Проведена дополнительная работа над стабильностью

Разработчики подчёркивают, что продолжат выпускать обновления, опираясь на отзывы сообщества.

ПК Обновления
