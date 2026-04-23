Патч 1.5 для Death Stranding 2: On the Beach вышел на ПК

Студии KOJIMA PRODUCTIONS и Nixxes Software выпустили обновление 1.5 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach. Патч приносит дополнительную оптимизацию для Steam Deck: повышена производительность в нагруженных сценах (например, лагеря бандитов) и в целом игра должна работать стабильнее в портативном режиме
Управление и интерфейс
- Улучшен ввод через Steam
- Повышена производительность интерфейса при игре на клавиатуре и мыши
- Добавлена подсказка для входа в фоторежим на контроллерах без тачпада
Исправления и стабильность
- Исправлен вылет при закрытии лаунчера кнопкой «X»
- Внесены общие улучшения интерфейса
- Исправлены ошибки локализации
- Проведена дополнительная работа над стабильностью
Разработчики подчёркивают, что продолжат выпускать обновления, опираясь на отзывы сообщества.