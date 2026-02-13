PC-версия Death Stranding 2: On the Beach получила страницу в Steam: упоминание Denuvo отсутствует

Сегодня ночью компания Sony и студия Kojima Production официально анонсировали PC-версию Death Stranding 2: On the Beach.

Вместе с тем, у игры уже появилась страница в Steam, на которой представлены первые скриншоты и подробности предстоящей PC-версии. Игра, ожидаемо, как и консольная версия, получит полную русскую локализацию. Кроме того, на странице в Steam отсутствует упоминание защиты Denuvo, в отличии от оригинальной игры, которая в своё время была защищена Denuvo в течение полутора лет.

PC-версия выйдет 19 марта 2026 года и помимо Steam так же будет доступна для покупки в Epic Games Store.