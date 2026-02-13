PC-версия Death Stranding 2: On the Beach получила страницу в Steam: упоминание Denuvo отсутствует

Сегодня ночью компания Sony и студия Kojima Production официально анонсировали PC-версию Death Stranding 2: On the Beach.
Вместе с тем, у игры уже появилась страница в Steam, на которой представлены первые скриншоты и подробности предстоящей PC-версии. Игра, ожидаемо, как и консольная версия, получит полную русскую локализацию. Кроме того, на странице в Steam отсутствует упоминание защиты Denuvo, в отличии от оригинальной игры, которая в своё время была защищена Denuvo в течение полутора лет.
PC-версия выйдет 19 марта 2026 года и помимо Steam так же будет доступна для покупки в Epic Games Store.
Дед Сбрендил 2, наконец-то на пк
Симулятор Ходьбы - Скоро на всех мониторах страны... :DDDDD
Без онлайна нет никакого интереса в нее играть. Так что я буду покупать хоть с денуво, хоть без
типо мостиков других игроков не будет? и эти мостики трудно сделать самому? я просто 1часть скипнул через 3 часа, а 2 думаю пройти т.к говорят она подинамичнее вышла
Логика чела, играть не интересно, но покупать все равно буду))
Не сложно их сделать, а скорее больше время на это уйдёт и онлайн просто даёт ощущение, что играешь не один, но в какой-то мере это очень облегчает прохождение. Смотрел я, значит, Куплинова и доходит он до места, где есть пропасть и смотрит, а там мост, которого не должно быть. Я доходил до этого места в 1 части в офлайн, а моста там нет и тебе придётся самому ковыряться и таскать ресурсы и пытаться это препятствие преодолеть. Вместо того чтобы просто пробежать и такого в игре было много. В офлайне играть сложнее. Там, например, у него даже дорогая была почти построена и он на это время не тратил.
да ну в это невозможно будет играть .. сетевые функции в этой игре обязательны без них игра слишком сильно задушит
Построек на релизе не будет)))
Хз, я в первую без сетевые функции проходил.
Ну первые дни будет мало. Потом много. Если хочешь сутками в нее играть сразу то смысла мало наверно, разве что другим поможешь. А так если медленно проходить то построек полно будет
Купим по скидке потом , Козюля первую часть в стиме выжимает по максималке уже ...
Цена 38к тенге, хм, интересно в каком стиме я куплю, в зеленом или обычном?! Выбор очевиден, казах много о себе возомнил))
И пропущу половину игры как при игре в соусы на пиратке
Да походу пора в Китай переезжать. Слишком большая разница в цене. В Китае почти всегда дешевле
Народный гений с такой дрянью дел не ведёт =)
Так без онлайна в нее все равно смысла нет играть
Я тебя разочарую, там кроме тебя никого не будет, даже в онлайне