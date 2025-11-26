PC-версия Death Stranding 2: On the Beach появилась на сайте ESRB

Предстоящий релиз PC-версии сиквела культовой игры от Хидео Кодзимы, судя по всему, стал на шаг ближе. Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила рейтинг пока еще не анонсированной версии Death Stranding 2: On the Beach для персональных компьютеров. Это стало первым официальным свидетельством того, что игра выйдет за пределы PlayStation 5, где она была выпущена 26 июня.
Примечательно, что в качестве издателя PC-версии в списке ESRB указана Sony Interactive Entertainment. Этот факт проясняет один из главных вопросов, окружавших возможный порт игры. Ранее издателем PC-версий оригинальной Death Stranding и ее расширенного издания Director’s Cut выступала компания 505 Games.
Решение Sony взять на себя издательские обязанности для сиквела на PC говорит о растущей стратегии компании по расширению аудитории своих ключевых франшиз за счет платформы PC, как это уже произошло с такими тайтлами, как God of War, Marvel’s Spider-Man и Horizon.
Официального анонса и, что более важно, даты выхода Death Stranding 2: On the Beach для PC пока не было. Учитывая, что первая игра вышла на PC спустя восемь месяцев после релиза на PlayStation 4, можно предположить схожий временной промежуток для сиквела. Однако в настоящее время Kojima Productions и Sony не комментируют эту информацию.
Death Stranding 2: On the Beach - продолжение сюрреалистичного постапокалиптического приключения от геймдизайнера Хидео Кодзимы. Игра вновь повествует о курьер Сэме Портере Бриджесе и его путешествии по разрушенному миру.
Спасибо, не надо мне такого.
Я так понимаю, пикча на превью - это символизм погружения в игры Кодзимы-гения
На TGA заанонсят РС версию с релизом в январе-феврале.
Официальная инфа есть? Нет? Потеряйся тогда....
А чё такой злой? Таблетки с утра не пил что-ли?
Пустослов, потеряйся, и не трать моё время.
будем ждать .
где ремейк Demon Souls на пека?
Там же где и бладборн)
У сони уже несколько лет прямым текстом просят Bloodborne переиздать, а они ремейкнули Demon's Souls. Л - логика. Даже PS5 не имеет нативной версии бладика, а только сраную обратку с нестабильными 30 FPS.
Мой совет для тех, кто очень хочет поиграть Death Stranding 2, но не может ждать.
- Устройтесь в Яндекс Еду, поверьте там практически тоже самое и реалистичность графики на самом высоком уровне.
ГООООООООООООООООООООЛ
Сююдаааа доставщика пиццы, оч жду.
Жду, надеюсь скоро выйдет на ПК
и это хорошо)) но не точно