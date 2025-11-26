PC-версия Death Stranding 2: On the Beach появилась на сайте ESRB

Предстоящий релиз PC-версии сиквела культовой игры от Хидео Кодзимы, судя по всему, стал на шаг ближе. Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила рейтинг пока еще не анонсированной версии Death Stranding 2: On the Beach для персональных компьютеров. Это стало первым официальным свидетельством того, что игра выйдет за пределы PlayStation 5, где она была выпущена 26 июня.

Примечательно, что в качестве издателя PC-версии в списке ESRB указана Sony Interactive Entertainment. Этот факт проясняет один из главных вопросов, окружавших возможный порт игры. Ранее издателем PC-версий оригинальной Death Stranding и ее расширенного издания Director’s Cut выступала компания 505 Games.

Решение Sony взять на себя издательские обязанности для сиквела на PC говорит о растущей стратегии компании по расширению аудитории своих ключевых франшиз за счет платформы PC, как это уже произошло с такими тайтлами, как God of War, Marvel’s Spider-Man и Horizon.

Официального анонса и, что более важно, даты выхода Death Stranding 2: On the Beach для PC пока не было. Учитывая, что первая игра вышла на PC спустя восемь месяцев после релиза на PlayStation 4, можно предположить схожий временной промежуток для сиквела. Однако в настоящее время Kojima Productions и Sony не комментируют эту информацию.

Death Stranding 2: On the Beach - продолжение сюрреалистичного постапокалиптического приключения от геймдизайнера Хидео Кодзимы. Игра вновь повествует о курьер Сэме Портере Бриджесе и его путешествии по разрушенному миру.