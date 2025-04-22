Первые превью Death Stranding 2 появятся уже 8 мая

Зарубежные СМИ объявили, что уже опробовали сегодня Death Stranding 2. Множество крупных изданий отправились в японский офис Kojima Productions, чтобы одними из первых поиграть в новое творение Хидео Кодзимы. Эмбарго на публикацию превью спадёт 8 мая.

Ведущий The Game Awards и Summer Game Fest Джефф Кили, говорит, что пресса поиграет в новинку больше двух дней и вероятно появится вырезки геймплея из разных сюжетных локаций.

Разработчик рассказал, что в Death Stranding 2 будет возможность пропустить битвы с боссами — специально для игроков, которые не хотят сталкиваться трудностей.

Хидео и Джефф Кейли поделились первыми фотографиями из Kojima Productions.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года на PlayStation 5, и не исключено последующего выхода на ПК, ведь подобная схема уже использовалась для первой части игры.