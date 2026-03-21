ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach получила первый хотфикс

Разработчики Death Stranding 2: On the Beach выпустили первый хотфикс для ПК-версии, направленный на устранение технических проблем и повышение стабильности игры. Команды Kojima Productions и Nixxes Software поблагодарили игроков за активную обратную связь — как положительную, так и критическую — и заверили, что продолжают внимательно следить за отзывами сообщества.

Что в хотфиксе:

Устранена ошибка, из-за которой диалоговые подсказки могли отображаться пустыми или некорректно

Исправлены проблемы с HDR при использовании технологии Nvidia DLSS

Внесены общие улучшения стабильности

Разработчики подчеркнули, что это лишь промежуточное обновление — в будущем игру ждут новые патчи с дополнительными улучшениями и исправлениями.