Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach получила первый хотфикс

monk70 monk70

Разработчики Death Stranding 2: On the Beach выпустили первый хотфикс для ПК-версии, направленный на устранение технических проблем и повышение стабильности игры. Команды Kojima Productions и Nixxes Software поблагодарили игроков за активную обратную связь — как положительную, так и критическую — и заверили, что продолжают внимательно следить за отзывами сообщества.

Что в хотфиксе:

  • Устранена ошибка, из-за которой диалоговые подсказки могли отображаться пустыми или некорректно
  • Исправлены проблемы с HDR при использовании технологии Nvidia DLSS
  • Внесены общие улучшения стабильности

Разработчики подчеркнули, что это лишь промежуточное обновление — в будущем игру ждут новые патчи с дополнительными улучшениями и исправлениями.

ka4o4ek

гениально

10
Дрочеслав сын Сергея

Генитальный кодзима, о боже 10 из 10 до мурашек

1