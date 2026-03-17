ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach получила релизный трейлер

Kojima Productions выпустила трейлер к ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, который поистине впечатляет в истинном стиле Кодзимы.
В видеоролике мы видим фрагменты игрового процесса, демонстрирующие полную интеграцию технологий генерации и масштабирования частоты кадров (AMD FSR, Intel XeSS и NVIDIA DLSS), которые позволяют увеличить разрешение для более чёткой графики.
Также нам напоминают, что частота кадров будет разблокирована, и будет множество настраиваемых графических параметров, что будет поддержка сверхширокоформатных (32:9) экранов для игрового процесса и стандартных сверхширокоформатных (21:9) экранов для кинематографических сцен, что управление будет настраиваемым, и что будет полная поддержка DualSense, официального контроллера PlayStation 5.
Выходит - 19.03.2026г.
С датой релиза прогадали... 20 числа уже выходит Кримсон Десерт. А если ещё завтра будут одни восторженные рецензии от игрожуров и блогеров, то вообще гг.
19 числа в стим стартует распродажа, где по хорошим скидкам можно приобрести ряд интересных проектов. На крайняк, можно новый амбициозный айпи в лице Кримсон Дезерт пощупать. Это же кинонедоразумение стоит брать только с огромным дисконтом, еще лучше на бесплатной раздаче в ЕГС, а играть в кислородной маске, когда исключительно все остальное пройдете.
Кодзима -- тыква, которая когда-то была талантливым геймдизайнером. Скоро вырастет поколение геймеров, называющих его по инерции гением, но не понимающих за что. За десяток с лишним лет, кроме пустой болтовни, выпендрежа, селфи с известными личностями и дорогостоящих кринжовых игр, ничего не показал.