ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach получила релизный трейлер

Kojima Productions выпустила трейлер к ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, который поистине впечатляет в истинном стиле Кодзимы.

В видеоролике мы видим фрагменты игрового процесса, демонстрирующие полную интеграцию технологий генерации и масштабирования частоты кадров (AMD FSR, Intel XeSS и NVIDIA DLSS), которые позволяют увеличить разрешение для более чёткой графики.

Также нам напоминают, что частота кадров будет разблокирована, и будет множество настраиваемых графических параметров, что будет поддержка сверхширокоформатных (32:9) экранов для игрового процесса и стандартных сверхширокоформатных (21:9) экранов для кинематографических сцен, что управление будет настраиваемым, и что будет полная поддержка DualSense, официального контроллера PlayStation 5.