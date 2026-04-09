ПК-версия Death Stranding 2 получила обновление 1.3 и поддержку Steam Deck

Патч 1.3 для Death Stranding 2: On the Beach вышел на ПК и принес не только исправления, но и важный апдейт для владельцев портативных устройств.

Главное нововведение — игра официально получила статус проверенной на Steam Deck, что означает полную совместимость с устройством от Valve без необходимости дополнительной настройки.

Обновление также сосредоточено на технической стороне:

устранены просадки FPS при использовании снайперского прицела

улучшена общая производительность

исправлены редкие вылеты и повышена стабильность

устранены графические баги

доработаны управление и интерфейс

внесены правки в текст и локализацию

Разработчики поблагодарили игроков за обратную связь, подчеркнув, что именно она помогла улучшить состояние игры.