ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 991 оценка

ПК-версия Death Stranding 2 получила обновление 1.3 и поддержку Steam Deck

monk70

Патч 1.3 для Death Stranding 2: On the Beach вышел на ПК и принес не только исправления, но и важный апдейт для владельцев портативных устройств.

Главное нововведение — игра официально получила статус проверенной на Steam Deck, что означает полную совместимость с устройством от Valve без необходимости дополнительной настройки.

Обновление также сосредоточено на технической стороне:

  • устранены просадки FPS при использовании снайперского прицела
  • улучшена общая производительность
  • исправлены редкие вылеты и повышена стабильность
  • устранены графические баги
  • доработаны управление и интерфейс
  • внесены правки в текст и локализацию

Разработчики поблагодарили игроков за обратную связь, подчеркнув, что именно она помогла улучшить состояние игры.

ПК Обновления
8
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий