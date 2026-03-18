Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 828 оценок

ПК-версия Death Stranding 2 утекла на торренты за два дня до официального релиза

_RedLion_ _RedLion_

Релиз ПК-версии Death Stranding 2 запланирован на 19 марта 2026 года. Однако полный дистрибутив игры утек в сеть за два дня до официального релиза.

Как и в случае с другими проектами от издательства Sony Interactive Entertainment, в игре не было каких-либо кастомных систем защиты авторского права, из-за чего ее оперативно слили на всевозможные сайты для любителей нелицензионного контента. Однако стоит отметить, что в утекшей в сеть ревизии игры отсутствует русская озвучка.

Оригинальная версия Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня 2025 года на игровой консоли PlayStation 5. Она получила весьма лестные отзывы от рядовых игроков и профессиональных критиков. Средняя оценка PS5-версии проекта на агрегаторе Metacritic составляет 89 баллов из 100. Всего было написано 147 рецензий.

J a r v i s

Ммм, очередное постное де*ьмище от Кодзимы стало доступно на ПК. Ну не умеет он делать интересный геймплей, буквально ни одна игра, созданная им, не имеет увлекательного геймплея.

Great-heartedElio

Да он и бесплатно не нужон энтот ваш симулятор курьера

BADR007

Никогда не понимал за что такие большие оценки этой игре дают аж 89 баллов.....

МАХАН МАХАНОВИЧ

Настолько никому ненужная игра))))))))

Берегите тапки

Кодзима залил на торрент вместо Steam по ошибке.

