ПК-версия Death Stranding 2 утекла на торренты за два дня до официального релиза

Релиз ПК-версии Death Stranding 2 запланирован на 19 марта 2026 года. Однако полный дистрибутив игры утек в сеть за два дня до официального релиза.
Как и в случае с другими проектами от издательства Sony Interactive Entertainment, в игре не было каких-либо кастомных систем защиты авторского права, из-за чего ее оперативно слили на всевозможные сайты для любителей нелицензионного контента. Однако стоит отметить, что в утекшей в сеть ревизии игры отсутствует русская озвучка.
Оригинальная версия Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня 2025 года на игровой консоли PlayStation 5. Она получила весьма лестные отзывы от рядовых игроков и профессиональных критиков. Средняя оценка PS5-версии проекта на агрегаторе Metacritic составляет 89 баллов из 100. Всего было написано 147 рецензий.
