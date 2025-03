PlayStation выпустила официальный трейлер коллекционного издания Death Stranding 2: On the Beach

PlayStation опубликовала на своем канале новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach, в котором основное внимание уделяется коллекционному изданию, которое поклонники смогут приобрести.

Death Stranding 2: On the Beach недавно получила свой трейлер для предварительного заказа на SXSW, а легендарный игровой директор Хидео Кодзима представил 10-минутный трейлер на сцене. Трейлер продемонстрировал довольно много того, чего игроки могут ожидать от предстоящего тайтла, а в конце видео игроки могут увидеть различные издания игры, которые можно купить. Collectors Edition, безусловно, является изюминкой выбора, настолько, что теперь он получил свой собственный специальный трейлер, дающий более подробный обзор каждого из предметов, которые идут с ним.

Death Stranding 2: On the Beach Collector's Edition поставляется с полной цифровой загрузкой игры в виде кода, Collector's Box, 48-часовым ранним доступом к On the Beach, художественными карточками, 15-дюймовой статуей Magellan Man и письмом от Хидео Кодзимы. Кроме того, Collector's Edition поставляется с различными внутриигровыми предметами, все из которых перечислены ниже.

Внутриигровые предметы

Machine Gun (MP Bullets) LV1 (EARLY UNLOCK)

Battle Skeleton: Gold [Lv1, Lv2, Lv3]

Boost Skeleton: Gold [Lv1, Lv2, Lv3]

Bokka Skeleton: Gold [Lv1, Lv2, Lv3]

Patch 70: Quokka

Patch 71: Chiral Feline

Patch 72: Why Me?

Бонус за предварительный заказ